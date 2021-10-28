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Высшим чинам мэрии «со скрипом», но индексировали зарплату

  • 28/10/2021, 11:30
Автор:
Новости Новосибирска
Основательно при этом изобразив заботу о «низших».

Сессия горсовета Новосибирска приняла «промежуточное» решение об индексации заработной платы муниципальным служащим на 3,9% от минимального размера МРОТ. Данное решение касается как «верховного командования» в лице председателя горсовета, его заместителей, руководства мэрии, избиркома и КСП, так и рядового состава — клерков с зарплатами в 21-25 тысяч рублей. Напомним, что депутаты от несистемной оппозиции и ранее на профильной комиссии, и на октябрьской сессии предлагали, что называется, отделить мух от котлет, а именно низовому составу индексировать зарплату на 10%, среднему, как и было заявлено, — на 3,9%, а со старшим повременить.

Лица, занимающие муниципальные должности, — это довольно высокопоставленные граждане: мэр города, председатель Совета депутатов, его заместители, напомнил депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Антон Картавин. Они получают довольно большие зарплаты. Предложение: увеличить до 10% индексацию младшим муниципальным служащим. Мы обязаны повышать именно младшим чинам. Давайте не будем повышать зарплату, индексировать ее на 3,9% лицам, занимающим муниципальные должности, а повысим дополнительно младшим муниципальным служащим на 10%, а всем прочим на 3,9%

Как дополнила коллега Картавина по коалиции Светлана Каверзина, текущий уровень зарплат низшего состава провоцирует фактически массовое бегство людей из структур муниципальной власти в структуры региональные и частные компании.

Оклад специалиста 2,6 тысячи рублей, специалиста 2-го разряда 3,3 тысячи рублей, специалиста 1-го разряда 3,6 тысячи рублей, привела данные депутат. В среднем зарплата около 22 тысяч. При этом если мы у первого заместителя мэра можем оклад в 12 раз повышать, то у младших служащих не более чем в 3 раза. Например, в департаменте строительства и архитектуры из 120 человек из-за зарплаты в этом году уволились 38, насколько я знаю. Из-за того, что у нас такие зарплаты, люди разбегаются просто. Поэтому, когда мы будем готовить бюджет 2022 года, я очень прошу подумать о том, чтобы поднять оклады этой категории служащих.

Однако это предложение не прошло, а оппозиционеры получили порцию упреков о попытках оставить рядовых специалистов без повышения зарплаты вообще.

Антон Викторович (Картавин. Ред.) понимает, что, подавая поправку, он фактически блокирует это решение, и в том числе благодаря его замечательной инициативе в ноябре те люди, за которых он ратует, не получат повышения зарплаты? заявил вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ).

Однако, как выяснилось в ходе дальнейшего обсуждения, повышенную зарплату муниципальные специалисты получат даже в большем объеме, но это произойдет позже.

Зарплата за октябрь будет выплачена по закону до 10 ноября, пояснил первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев. Соответственно, до 10 ноября зарплату за октябрь получат все, в том числе младшие группы должностей, но они получат по старому варианту — без индексации на 3,9% и не ранее того момента, когда этот проект решения будет принят во втором чтении на сессии.

Отчасти с позицией и Картавина, и Тыртышного согласился председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский (КПРФ).

Когда специалисты получают 21 тысячу рублей, главный специалист — 25 тысяч рублей, а коллектив, который формировался годами, десятилетиями, сейчас увольняется неправильно, заявил Любавский. Но если притормозим, специалисты реально не получат зарплату в ближайшие два месяца, у них реально не будет повышения. Предложение: давайте примем решение, чтобы нам показали реальный фонд заработной платы, поработаем именно по поднятию заработной платы специалистам. Вы полностью правы, но если сейчас мы это остановим, это тоже будет не совсем правильно.

Поступить с точностью до наоборот и принять индексацию в 3,9% предложил депутат Игорь Украинцев, несмотря на то, что он разделяет предложение своего коллеги Картавина. Как следует из выступления Украинцева, нет гарантий, что большинством голосов представители провластных партий готовы будут к следующей сессии вернуться к вопросу об индексации зарплат муниципальным служащим в сторону увеличения.

Вероятность того, что ваша поправка пройдет в следующую сессию, невысока, обратился Украинцев к Картавину. И здесь могут возникнуть обманутые ожидания муниципальных служащих. Они подумают: подождем повышения на 10% попозже, месяц потерпим. Но потом коллеги могут в этом вопросе не поддержать. Здесь люди будут страдать. Нужно поступить мудрее. Пусть будет синица в руках, но добавку служащие, для кого 1000 рублей положительная история, получат. Затем подготовим дополнительное решение на повышение зарплат чиновникам. Уверен, что у коллег из «Единой России» язык не повернется сказать: на 1-2% не повысим. Повысят.

В свою очередь Картавин не согласился с данным предложением.

Оказывается, весь год мы работали очень мудро и пришли к тому, что повышаем зарплату на 800 рублей, и считаем это хорошим решением они теперь будут получать не 21 тысячу, а 21,8 тысячи, заявил он. Мы не должны повышать младшим служащим на 3,9%, должны повышать больше. А вы говорите: давайте сейчас это снимем, а потом, может, как-нибудь само решится. Я предлагаю поднять зарплаты. Если вы против, потом будете рассказывать: проголосовали против, так как не хотим, чтобы депутат Картавин поднял вам зарплату, гадкие оппозиционеры хотят вам жизнь улучшить.

Такое заявление возмутило единоросса, председателя комиссии по градостроительству Сергея Трубникова.

Такое впечатление, что только коллега Картавин и компания ребят переживают за зарплаты людей, которые на своих плечах несут всю работу, весьма эмоционально высказался Трубников. Мы подняли этот вопрос давно, обсуждали. Борис Викторович (Буреев. Ред.) сказал, что, когда будем формировать следующий бюджет, будет уже фундаментальное решение заложено, и мы надеемся, что будет серьезная работа по пересмотру всего фонда заработной платы. Мы сейчас просто говорим про индексацию, а вокруг нее столько шума подняли. Кто против того, чтобы поднять людям зарплату, «Единая Россия»? Это что за политические такие выпады? Все за.

В результате поправку Картавина отклонили. Однако в проекте решения учли поправку, предложенную его коллегой Хельгой Пироговой: поручить организационно-контрольному отделу мэрии подготовить и предоставить в Совет депутатов аналитическую справку о среднемесячном размере оплаты труда за 9 месяцев текущего года по младшей и старшей группам должностей муниципальной службы мэрии, Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты и городской избирательной комиссии. Данную поправку предполагается окончательно оформить и внести между первым и вторым чтениями до 12 ноября.

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : муниципальные служащие индексация зарплаты


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