Софинансирование концессий и ГЧП ограничат 2% от собственных доходов бюджета

На октябрьскую сессию регионального парламента в первом чтении был вынесен вопрос о корректировках в областной закон «Об инвестиционном фонде». Депутаты хотят ограничить объем средств областного бюджета, который правительство региона будет направлять на финансирование проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, заключенных от имени Новосибирской области.

— Согласно проекту закона инвестиционный фонд будет пополняться из бюджета Новосибирской области и не должен превышать 2% от собственных доходов региона, — сообщила в ходе пресс-подхода зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко. — У нас есть много инициатив в части дорожного строительства, социальных объектов, но бюджетные средства ограничены, и нам нужно определять приоритеты и осознанно распределять имеющиеся средства на ГЧП и концессии не только на трехлетний период планирования бюджета. Важно, чтобы финансирования хватило и на реализацию других задач.

Это требование будет распространяться на все проекты ГЧП и концессии, которые уже заключены областью и которые будут подписываться. По оценке Диденко, речь идет примерно о 5 млрд рублей в год.

Депутаты регионального парламента большинством голосов поддержали законопроект в первом чтении. Во втором чтении законопроект планируется вынести на ноябрьскую сессию.

Напомним, в соответствии с данными государственного реестра инвестиционных проектов Новосибирской области в стадии реализации находятся 43 инвестиционных проекта с применением механизма ГЧП и МЧП. Наиболее востребованными сферами реализации проектов ГЧП (МЧП) в Новосибирской области являются коммунально-энергетическая сфера, в которой реализуются 22 проекта, и социальная сфера, где в стадии реализации находятся 18 проектов. Лидером по числу проектов выступает город Новосибирск — 20. В перспективе в регионе планируются к реализации 48 проектов ГЧП и МЧП. Общий объем инвестиций по реализуемым на сегодняшний день на территории Новосибирской области проектам ГЧП и МЧП составляет более 57 млрд рублей, из которых более 25,1 млрд рублей — частные инвестиции.