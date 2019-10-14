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К концу года платёжная дисциплина заёмщиков повышается

Заёмщики не хотят встречать новый год с долгами.
  • 14/10/2019, 19:36
К концу года платёжная дисциплина заёмщиков повышается

По результатам 2018 года количество выданных займов в Сибири в декабре более чем в два раза превысило показатели первого месяца. Таким образом, существует тенденция стремительного увеличения количества выдаваемых займов к концу года: если в первом квартале было оформлено 14 % от общего количества займов, во втором — 17%, то к осени этот показатель вырос почти в два раза и достиг 30%. В последнем квартале было выдано наибольшее количество займов — 38% от общего количества за год. К таким выводам пришли эксперты компании «Лайм-Займ».

Несмотря на возрастающую к зимнему сезону востребованность займов, в четвёртом квартале эксперты отмечают максимальную платежную дисциплину. Показатель NPL (доля непогашенной части займа в сумме займа) с августа по ноябрь 2018 года не превышал 20%, в то время как в апреле NPL он достигал максимальной отметки — 29%.

— Конец года — это период, когда люди начинают рефлексировать и подводить итоги. Они стремятся выполнить хоть какой-то пункт из списка запланированных дел, в том числе — закрыть долги. Рост спроса на займы в последнем квартале можно объяснить не только приближением праздников и затратами на подарки, но и особым экономическим фактором: если человек знает о том, что в следующем периоде его доход увеличится, то он склонен больше тратить. В декабре многие люди получают тринадцатые зарплаты, новогодние бонусы, которые они в дальнейшем готовы потратить на закрытие долга, — отмечает Дарья Грищенко, руководитель департамента финансовой аналитики и рисков компании «Лайм-Займ».

Базу для исследования составили данные компании по количеству выданных займов и случаев просрочки за период 2018 года.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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