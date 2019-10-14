Чем запомнится OpenBio-2019?

В наукограде Кольцово Новосибирской области с 22 по 25 октября пройдет отраслевой комплекс мероприятий OpenBio-2019, посвященный развитию наукоемкого бизнеса и новейших исследований в сфере наук о жизни, сообщили организаторы мероприятия.

Впервые на конференции OpenBio будет работать секция «Биофизика» наряду с уже традиционными: «Вирусология», «Биотехнология» и «Молекулярная биология».

— То, что «Биофизика» появилась на OpenBio, это принципиальный шаг! Он возник на ощущениях будущего, связанного с глубоким пониманием важности методического обеспечения оперативной клинической диагностики, ориентированной на персонализированную медицину. Именно на биофизиках лежит задача создания новых методов диагностики в медицине. Меняем методы – меняется система: новые методы анализа биологических клеток и их функций требуют проведения кардинальных изменений в системе клинической диагностики, — поделился своими соображениями Валерий Мальцев, председатель жюри в секции «Биофизика», д.ф.-м.н., профессор, заведующей лабораторией цитометрии и биокинетики ИХКГ СО РАН.

Отмечается, что в этом году на OpenBio с докладами выступят ученые из восьми стран мира, в том числе, Китая, США и Белоруссия. Особое внимание будет приковано к докладам об исследованиях для сельского хозяйства. Например, Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии Национальной Академии Наук Беларуси, прочтет доклад «Молекулярно-генетическая диагностика грибных и бактериальных заболеваний овощных культур».

В программе конференции привлекает внимание выступление профессора, д.б.н., Анчи Барановой из американского Университета Джорджа Мейсона. Баранова – известный специалист по изучению редких заболеваний и нарушений метаболизма, практикующий ученый с 10 патентами в активе. Новосибирцам и гостям города на конференции OpenBio ученый прочтет лекцию на тему «Межтканевая кооперация: гомеостатический обмен молекулами-помощниками и новые терапевтические возможности» Помимо Барановой, с открытыми лекциями выступят профессор биофизики Валерий Мальцев, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, руководитель лаборатории в отделении молекулярной генетики Лернеровского исследовательского института (Кливленд, США), профессор РАН, д.б.н. Петр Чумаков и научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН, к.г.-м.н. Сергей Ращенко.

— Технологии, обеспечивающие качество жизни в широком смысле – от фармы до экологии – традиционный приоритет OpenBio. Но в этом году мы впервые делаем настолько сильный акцент на разработки в области активного долголетия и превентивной медицины. Старение населения и потребность в переводе здравоохранения от точечной работы с симптомом на профилактику и комплексную терапию — очевидны. Здесь роль OpenBio – поднять глобальную повестку и показать разработчикам векторы спроса на технологии, которые интересны инвесторам, — Юлия Линюшина, руководитель комплекса мероприятий OpenBio.

Важный диалог будет у участников форума с руководителем территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Еленой Хрусталевой. Представитель федерального регулятора расскажет о новейших наработках по обращению лекарственных средств, изменениях и прогнозах в фарммедобращении.

Научный форум в Новосибирске не может пройти мимо строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и возможностей его использования для lifescience, этому будет посвящена экспертная дискуссия «Исследовательская инфраструктура Megascience».

Для участия в событиях OpenBio необходимо пройти регистрацию на сайте openbio.ru, где представлена полная программа и сетка мероприятий.

Фото предоставлено организаторами мероприятия