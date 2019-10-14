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«Пятёрочка» и «Лиза Алерт»запустили «Островки безопасности» в Новосибирской области

Торговая сеть «Пятёрочка», Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили совместный проект в Новосибирской области.
  • 14/10/2019, 19:47
X5 Retail Group
«Пятёрочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лиза Алерт».

«Островки безопасности» уже работают более чем в 150 универсамах субъекта в рамках масштабирования сотрудничества на все регионы присутствия ритейлера.

«Островок безопасности» — это специальная зона в каждом магазине «Пятёрочка», оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в любую «Пятёрочку», заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь. Около 50 тыс. человек, работающих в торговой сети, прошли полный курс обучения и теперь умеют определить потерявшегося или дезориентированного человека и знают, как действовать в случае его обнаружения на территории универсама. Директор магазина сообщает о каждом таком случае на горячую линию ЦППЛ, специалист которой в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда «Лиза Алерт» в универсам.

«Пятёрочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лиза Алерт». Он ориентирован на помощь людям, страдающим деменцией, а также детям, которые могут заблудиться. По данным «Лиза Алерт», в России ежегодно теряется более 100 тыс. человек. Благодаря «островкам безопасности», каждому потерявшемуся пожилому человеку или ребёнку помогут вернуться домой. За пять месяцев тестирования, проходившего в 2 600 магазинах Москвы и Московской области, помощь была оказана 118 людям, 13 из которых были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии.

Кроме этого торговая сеть и поисково-спасательный отряд запустили специальный портал liza.5ka.ru, где каждый желающий может найти адреса магазинов «Пятёрочка», в которых оказывают помощь потерявшимся людям, получить полезную информацию о работе проекта, помощи дезориентированным людям, прочитать истории волонтёров и узнать, как можно внести свой вклад в поиски пропавших людей.

«Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населённых пунктов, где работает «Пятёрочка» – важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей», – отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

«Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет взаимодействие с торговой сетью «Пятёрочка». Квалифицированная помощь, которую могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы на поиски», добавил директор Центра поиска пропавших людей и председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Фото предоставлены X5 Retail Group

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