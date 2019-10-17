К концу года власти региона ожидают прирост промпроизводства на уровне 4-4,1%

Новосибирская область продолжает наращивать объемы сырьевого и промышленного производства, а предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат долю выпуска гражданской продукции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя губернатора области Сергея Сёмки, индекс промышленного производства за девять месяцев 2019 года составил 103% к аналогичному периоду прошлого года. Он уточнил, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности также вырос и составил 501 млрд рублей (107,6%). Основной рост отмечается в сырьевом секторе промышленного производства (добыча угля и прочих полезных ископаемых), а также в обрабатывающем (производство электрического оборудования; текстильных изделий и одежды; готовых металлических изделий; компьютеров, электронных и оптических изделий; кокса и нефтепродуктов, лекарственных средств и материалов и др.).

Отмечается, что в Новосибирской области в настоящее время реализуется 10 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, фармацевтической промышленности, логистики и других отраслях. Среди них проекты таких предприятий, как АО «Сибирский Антрацит», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро».

Заместитель губернатора отметил, что выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК ведется в соответствии с заключенными контрактами.

— Прирост промышленного производства по итогам 2019 года прогнозируется 4-4,1% к уровню прошлого года, — резюмировал Сергей Сёмка.

Фото: Ростислав Нетисов