Уставную комиссию «наполняют новым смыслом»

Комиссия горсовета по местному самоуправлению приняла новые полномочия и утвердила статус комиссии по уставу. Эти изменения будут вынесены на октябрьскую сессию горсовета для утверждения в двух чтениях. Напомним, что Верховный суд посчитал противоречащим нормам законодательства пункт Устава Новосибирска, согласно которому вносить изменения в документ могла только специальная комиссия по уставу под руководством главы города, представленная отдельными чиновниками мэрии и депутатами горсовета. В связи с решением суда горсовет начал пересматривать и статус уставной комиссии, которой, как считали некоторые из депутатов, по сути отвели только декоративную роль.

Согласно изменениям, предолженным горсовету для рассмотрения, эта роль не совсем декоративная, а большей частью посредническая. Как пояснил в комментарии изданию член комиссии по Уставу, начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергей Кудрявцев, поступающие от общественности предложения по изменениям Устава Новосибирска проходят через нее, как через одну из ступеней на пути к общественным слушаниям.

— Из уставной комиссии они поступают уже на рассмотрение комиссии по местному самоуправлению, — говорит собеседник издания.

При этом другой член уставной комиссии — начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Новосибирска Ольга Кондратенко — «изображает» более длительный путь инициатив граждан к общественным слушаниям.

— Мы предлагаем наполнить комиссию новыми целями и новым смыслом, чтобы она рассматривала предложения граждан, — сообщила Кондратенко, выступая с докладом по данному вопросу на комиссии горсовета. — По рассмотрению предложений граждан комиссия будет готовить заключение о целесообразности данных предложений. Если предложения соответствуют законодательству и являются корректными и правильными, то будет рекомендовать мэру готовить проект решения, чтобы он внес в Совет депутатов данный документ.

Даже такой усложненный вариант устроил комиссию по местному самоуправлению, поддержавшую вынесение проекта решения на сессию.

Общественников, в отличие от депутатов, этот вариант не устраивает. По мнению инициатора реформирования Устава Новосибирска, руководителя общественной организации Ростислава Антонова, структура, принимающая «уставные» предложения общественности, должна полностью исключить присутствие чиновников от мэрии.

— Такая комиссия должна существовать не в рамках мэрии, как она существует сейчас, а в рамках Совета депутатов, — говорит Антонов в комментарии InfoPro54. — Там должны присутствовать только депутаты — ни мэрия, ни мэр, ни какие-то специально приглашенные лица. После решения Верховного суда получается, что эта комиссия не нужна, а у депутатов почему-то не хватает воли произнести: «Давайте ее уберем, и все». Пусть будет обычная комиссия горсовета, куда поступают предложения общественников, а сами депутаты разберутся: что им рассматривать на сессии, а что не рассматривать. А сейчас, мне кажется, пытаются родить очередного кадавра. Закон подразумевает, что этот вопрос должны решать депутаты, а не мэрия. Пусть мэрия займется уборкой улиц, фонарями, мусором, благоустройством, а депутатов оставит в покое.

Другое изменение касается увеличение функционала комиссии горсовета по местному самоуправлению.

— Она станет рассматривать вопросы, связанные с изменениями Устава, — сообщает Кондратенко. — Субъекты правотворческой инициативы начнут вносить проекты решения в Совет депутатов, а Дмитрий Владимирович (Асанцев. — Ред.) — отписывать в вашу комиссию. Вам необходимо будет принимать решения о назначении публичных слушаний. После публичных слушаний — дорабатывать проекты решений, корректировать, рассматривать заключения, протоколы, смотреть предложения граждан, которые будут вноситься в ходе публичных слушаний и, соответственно, с вашей рекомендацией к принятию или отклонению.

Напомним, что в комиссию по Уставу Новосибирска, возглавляемую главой города, кроме уже упомянутых Сергея Кудрявцева и Ольги Кондратенко входят вице-мэры Геннадий Захаров, Борис Буреев, Артем Скатов, начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова, ее заместитель Анна Макарухина, председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая, спикер горсовета Дмитрий Асанцев, его заместители Ренат Сулейманов и Юрий Зарубин, руководители постоянных комиссий горсовета Антон Тыртышный (по наказам избирателей), Игорь Салов (по научно-производственному развитию и предпринимательству) и Александр Бестужев (по местному самоуправлению).

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