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Уставную комиссию «наполняют новым смыслом»

Она будет осуществлять роль посредника между гражданами и муниципалитетом при рассмотрении предложений по Уставу.
  • 17/10/2019, 18:41
Автор: Евгения Серёгина
Уставную комиссию «наполняют новым смыслом»
«Пусть мэрия займется уборкой улиц и фонарями, а депутатов оставит в покое».

Комиссия горсовета по местному самоуправлению приняла новые полномочия и утвердила статус комиссии по уставу. Эти изменения будут вынесены на октябрьскую сессию горсовета для утверждения в двух чтениях. Напомним, что Верховный суд посчитал противоречащим нормам законодательства пункт Устава Новосибирска, согласно которому вносить изменения в документ могла только специальная комиссия по уставу под руководством главы города, представленная отдельными чиновниками мэрии и депутатами горсовета. В связи с решением суда горсовет начал пересматривать и статус уставной комиссии, которой, как считали некоторые из депутатов, по сути отвели только декоративную роль.

Согласно изменениям, предолженным горсовету для рассмотрения, эта роль не совсем декоративная, а большей частью посредническая. Как пояснил в комментарии изданию член комиссии по Уставу, начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергей Кудрявцев, поступающие от общественности предложения по изменениям Устава Новосибирска проходят через нее, как через одну из ступеней на пути к  общественным слушаниям.

 Из уставной комиссии они поступают уже на рассмотрение комиссии по местному самоуправлению,  говорит собеседник издания.

При этом другой член уставной комиссии  начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Новосибирска Ольга Кондратенко  «изображает» более длительный путь инициатив граждан к общественным слушаниям.

 Мы предлагаем наполнить комиссию новыми целями и новым смыслом, чтобы она рассматривала предложения граждан,  сообщила Кондратенко, выступая с докладом по данному вопросу на комиссии горсовета.  По рассмотрению предложений граждан комиссия будет готовить заключение о целесообразности данных предложений. Если предложения соответствуют законодательству и являются корректными и правильными, то будет рекомендовать мэру готовить проект решения, чтобы он внес в Совет депутатов данный документ.

Даже такой усложненный вариант устроил комиссию по местному самоуправлению, поддержавшую вынесение проекта решения на сессию.

Общественников, в отличие от депутатов, этот вариант не устраивает. По мнению инициатора реформирования Устава Новосибирска, руководителя общественной организации Ростислава Антонова, структура, принимающая «уставные» предложения общественности, должна полностью исключить присутствие чиновников от мэрии.

 Такая комиссия должна существовать не в рамках мэрии, как она существует сейчас, а в рамках Совета депутатов,  говорит Антонов в комментарии InfoPro54.  Там должны присутствовать только депутаты — ни мэрия, ни мэр, ни какие-то специально приглашенные лица. После решения Верховного суда получается, что эта комиссия не нужна, а у депутатов почему-то не хватает воли произнести: «Давайте ее уберем, и все». Пусть будет обычная комиссия горсовета, куда поступают предложения общественников, а сами депутаты разберутся: что им рассматривать на сессии, а что не рассматривать. А сейчас, мне кажется, пытаются родить очередного кадавра. Закон подразумевает, что этот вопрос должны решать депутаты, а не мэрия. Пусть мэрия займется уборкой улиц, фонарями, мусором, благоустройством, а депутатов оставит в покое.

Другое изменение касается увеличение функционала комиссии горсовета по местному самоуправлению.

 Она станет рассматривать вопросы, связанные с изменениями Устава,  сообщает Кондратенко.  Субъекты правотворческой инициативы начнут вносить проекты решения в Совет депутатов, а Дмитрий Владимирович (Асанцев. — Ред.) — отписывать в вашу комиссию. Вам необходимо будет принимать решения о назначении публичных слушаний. После публичных слушаний — дорабатывать проекты решений, корректировать, рассматривать заключения, протоколы, смотреть предложения граждан, которые будут вноситься в ходе публичных слушаний и, соответственно, с вашей рекомендацией к принятию или отклонению.

Напомним, что в комиссию по Уставу Новосибирска, возглавляемую главой города, кроме уже упомянутых Сергея Кудрявцева и Ольги Кондратенко входят вице-мэры Геннадий Захаров, Борис Буреев, Артем Скатов, начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова, ее заместитель Анна Макарухина, председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая, спикер горсовета Дмитрий Асанцев, его заместители Ренат Сулейманов и Юрий Зарубин, руководители постоянных комиссий горсовета Антон Тыртышный (по наказам избирателей), Игорь Салов (по научно-производственному развитию и предпринимательству) и Александр Бестужев (по местному самоуправлению).

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