В Новосибирске авто представительского класса подешевели на 26%

Эксперты Авито проанализировали рынок представительских авто с пробегом. Лидером по продажам в III квартале 2019 года стал Mercedes-Benz S-class. За год средняя цена данного автомобиля снизилась почти на четверть до 670 000 рублей. Также стали доступнее модели, занимающие второе и третье места в рейтинге по продажам: BMW 7 серии (-17%, до средней цены 630 000 рублей) и Audi A8 (-11%, до средней цены 601 000 рублей). Также подешевел Nissan Fuga (на 4%, до 374 000 рублей). Средняя цена на Hyundai Equus не изменилась за год. Остальные модели в десятке самых продаваемых подорожали, наиболее заметно KIA Opirus – на 23%. KIA Quoris и Nissan Fuga – новички рейтинга-2019. Из списка лидеров продаж с прошлого года выбыли Lincoln Town Car и Volkswagen Phaeton.

KIA Quoris также является самым дорогим автомобилем в рейтинге: его средняя цена составила около 1,2 млн рублей. Jaguar XJ с пробегом в среднем продается за 1 млн рублей. Остальные наиболее продаваемые модели стоят меньше этой суммы.

Отмечается, что самые доступные по цене представительские авто – в Красноярске (в среднем 288 000 рублей), Омске (290 000 рублей) и Новосибирске (334 000 рублей). Самые дорогие – в Ижевске (в среднем 1,4 млн рублей), Самаре (1,3 млн рублей) и Казани (1,1 млн рублей). В среднем по России представительское авто с пробегом можно приобрести за 722 000 рублей, это на 16% меньше, чем в прошлом году.

Цены на такие модели снизились в большинстве (13 из 21) крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования. Самое большое падение средней цены – в Иркутске, на 75%, а самый большой рост – в Омске, на 72%.

Фото: pixabay.com, автор- Emslichter