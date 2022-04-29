К маю в России перестанут производить моторное масло Total

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне объявил об остановке производства линейки моторных масел Total и всех смазочных материалов на территории России, передает ТАСС. При этом было подчеркнуто, что у Total есть действующие контракты, поэтому сотрудничество с «НОВАТЭК» продолжится до тех пор, пока санкции позволят это делать. Кроме того, компания собирается полностью прекратить закупку российских нефтепродуктов до конца 2022 года.

Производство моторных масел и смазочных материалов в TotalEnergies остановит в России до конца апреля нынешнего года. Ранее в компании заявили, что перестанут закупать российскую нефть и нефтепродукты до конца 2022 года.

Ранее TotalEnergies сообщала, что полностью прекратит закупки российской нефти и нефтепродуктов не позднее конца 2022 года, а также не будет больше выделять финансирование для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», в котором владеет 10%.

«Тотал Восток», входящая в TotalEnergies, открыла в Калужской области в 2018 году завод по производству смазочных материалов мощностью 40 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект составил $50 млн. Логистические возможности завода позволяли покрывать не только российский рынок, но и поставлять продукцию в страны СНГ.