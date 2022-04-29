Компания «Сибагро» в Новосибирской области на 20% увеличила посевные площади

Компания «Сибагро» в Новосибирской области приобрела земли в Кочковском районе, увеличив сельхозугодия с 75 до 90 тысяч гектар. В планах этого года — засеять все площади, в том числе ввести в оборот около 12 тысяч га залежных земель.

— Растениеводческому направлению на предприятии уделяют особое внимание, поскольку собственная кормовая база гарантирует качество комбикормов: сырье тщательно отобрано, технология выращивания известна в деталях. А в текущий условиях свое зерно — еще и залог кормовой безопасности, — прокомментировал директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко. — Поэтому мы не останавливаемся: к 2023 году «Сибагро» в Новосибирской области намерено довести площадь земельного фонда до 100 тысяч га.

В настоящее время растениеводы Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» завершают предпосевную подготовку — ведут работы по задержанию влаги в почве, подготовке семенного материала, вносят минеральные удобрения.

К самому севу планируют приступить с 5 мая, когда почва достаточно прогреется. Культуры в этом году выбрали традиционные — яровой ячмень, овес, сою и пшеницу. Под последнюю отвели почти половину площадей — 40,5 тысячи га.

Об автопарке на предприятии тоже позаботились заранее: часть техники своевременно прошла необходимое обслуживание и ремонты, а часть заменена на новую. Только в 2022 году свинокомплекс на 40% обновил посевные комплексы, приобретя 13 новых многофункциональных машин на сумму в 195 млн рублей.

Новосибирский свинокомплекс «Сибагро» производит свыше 98% всей свинины Новосибирской области. Предприятие было основано в 1975 году, с 2019 года свинокомплекс входит в состав «Сибагро». Производственные мощности включают три свиноводческих очереди (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и крупнейший в холдинге цех растениеводства с земельным фондом 90 тысяч га. Объемы производства: 410 тысяч голов свиней единовременного содержания, 95 тысяч тонн свинины в год.

«Сибагро» — агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 13 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и республике Бурятия — это 8 свинокомплексов, 3 мясокомбината, растениеводческое предприятие и птицефабрика. Общий земельный фонд составляет более 300 тысяч га — это позволяет выращивать с/х культуры для производства собственных комбикормов.