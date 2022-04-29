Один из крупнейших мировых автодилеров Inchcape уходит из России

Компания владеет 12 дилерскими центрами в Москве и Петербурге, в частности Rolls-Royce Motor Cars Moscow, «БорисХоф» и Musa Motors.

Inchcape занималась продажей автомобилей таких брендов, как Rolls-Royce, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Volvo, Toyota, Lexus, Audi и других Компания планирует продать активы российскому менеджменту компании в мае, сделка оценивается в 76 млн евро и предполагает рассрочку на пять лет, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Эта британская компания — крупный мировой автодилер со штаб-квартирой в Лондоне. В ней работают 18 тысяч человек более чем в 40 странах мира — Великобритания, Сингапур, Австралия, Гонконг, Бельгия и многие другие.

По данным агентства «Автостат», выручка компании в России в 2021 году составила почти 900 млн евро, а это около 10% от их выручки по миру.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.