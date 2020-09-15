К началу сезона охоты количество водоплавающей дичи в регионе выросло до 1,6 млн особей

Традиционно сезон охоты на пернатых, пушных и копытных начинается в сентябре и заканчивается в январе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Наиболее массовой является охота на водоплавающую дичь, и в этом году здесь есть свои особенности – изменение сроков. Причины этому – климатические, раннее начало теплого сезона и большое количество озер – от 3,5 до 4 тысяч. Это создает благоприятные условия для воспроизводства водоплавающей дичи, для ее раннего становления на крыло, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко. — Свой вклад в изменения сроков открытия охоты внесли весенние ограничения, связанные с коронавирусом. Мы имеем положительный результат по численности объектов животного мира по водоплавающей дичи: по результатам мониторинга численность уток по сравнению с прошлым годом увеличилась с 1 млн до 1,6 млн, что в полтора раза больше. Этот рост вполне возможен с весенними ограничениями, что позволило водоплавающей дичи размножаться.

Замминистра напомнил, что сроки охоты в этом году на водоплавающую дичь установлены с 29 августа по 15 ноября 2020 года, на боровую дичь с 29 августа 2020 года по 31 января 2021 года. Такому решению, в частности, предшествовали обращения охотничьих сообществ в адрес региональных властей, мнения и оценки экспертных организаций.

— Для охоты в осенний период выдано порядка 16 тысяч разрешений – 109% к аналогичному периоду прошлого года, — сообщил он.

Юрий Марченко сообщил, что в министерстве создано новое подразделение – управление по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий. В Новосибирской области функционируют 112 охотничьих хозяйств, для которых стоит задача по увеличению численности охотничьих ресурсов. Это может быть достигнуто благодаря плановым биотехническим мероприятиям. В частности, запланированы новые работы – посев кормовых трав, рапса, гороховой и бобовой смеси. Также планируется увеличение объемов выкладки сена, веников и др.

В свою очередь, начальник управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий Валерий Шрейдер отметил, что также среди задач нового подразделения – охранные мероприятия и мониторинг объектов охраны животного мира. Для этого задействовано 46 госинспекторов, за восемь месяцев этого года составлено 128 протоколов об административных правонарушениях по ст. 8.37 КоАП РФ, и 7 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

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