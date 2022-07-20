«К нашим врачам записываются в очередь из других регионов»

— Ольга Сергеевна, по вашим оценкам, как меняется интерес к отдыху, лечению в санаториях Новосибирской области?

— Если посмотреть статистику по загрузке, бронированию нашего санатория, то рост за последние годы произошел существенный. Интерес людей к санаторно-курортному лечению повышается. Их привлекают как десятилетиями отработанные в нашем санатории традиционные методики лечения, актуальные для советских здравниц, так и инновационные практики, которые внедряют наши врачи с помощью нового оборудования, а также современных логистических возможностей.

К примеру, чтобы принять грязевые ванны или обертывание с настоящей целебной грязью без консервантов, лечебными солями, совсем не обязательно ехать в места, где она образуется в природе — в Крым, на Алтай, Мертвое море и т.д. Логистические и технические возможности позволяют оперативно доставлять это лечебное сырье в любую точку страны без потери свойств. Мы такие маршруты и контакты выстроили, сейчас успешно ими пользуемся.

— В санаторий, как и в любой медицинский центр, пациенты чаще всего едут к врачу. Есть у вас в «Рассвете» специалисты, которых можно назвать звездами? Возможно, даже не регионального масштаба?

— Безусловно! У нас в коллективе много замечательных и высококлассных специалистов, и я считаю, что это неотъемлемая часть нашей профессии. Ключевые требования, которые предъявляются к врачам, это высокая ответственность, отсутствие конфликтного поведения, терпимость, умение устанавливать контакт с пациентами, опыт работы, всегда приветствуется дополнительная переподготовка, обучение на курсах, повышающих квалификацию, стремление изучать новые технологии.

О наших врачах я могу говорить бесконечно, так как очень горжусь, что у нас работают такие профессионалы. Многие из них известны далеко за пределами нашего региона. К ним приезжают пациенты из самых разных уголков России, они разрабатывают авторские методики лечения, которые постоянно совершенствуют, их приглашают на профессиональные конференции для обмена опытом.

Например, Анна Дмитриева — врач-невролог. Специалист с большим стажем, недавно прошла переподготовку по ударно-волновой терапии, а также по карбокситерапии. У нее интересные авторские программы по реабилитации и лечению опорно-двигательного аппарата. Таких аккредитованных специалистов по физической реабилитации, как она, в Новосибирской области единицы. Пациенты к ней записываются на прием, приезжают в наш санаторий, чтобы пройти реабилитацию и лечение именно под ее наблюдением. Ее методиками интересуются коллеги из других регионов.

Светлана Лаханова — кардиолог. Ее специализацией является кардиология – восстановительная медицина. Она много работает с пациентами, перенесшими острый инфаркт миокарда, операции на сердце, занимается их реабилитацией. Разрабатывает лечение для больных с различной формой хронической сосудистой патологии. У нее большой опыт работы в превентивной, антивозрастной медицине, она также курирует пациентов психосоматического профиля. Светлана Владимировна участвует в медицинской группе, которая занимается восстановлением пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Ведет курсы по обучению здоровому образу жизни. У нее многолетний опыт наблюдения и лечения жителей Бердска и близлежащих районов. Многие пациенты не только из Новосибирской области, но и из других регионов неоднократно возвращаются в наш санаторий, чтобы пройти лечение именно у этого врача-кардиолога.

У нас великолепный врач-гинеколог — Лариса Русьянова. В условиях санатория она проводит лечение гинекологических заболеваний, интимное омоложение женского организма при помощи плазмотерапии, занимается эстетической гинекологией. В соседних с нами санаториях такая услуга не предлагается.

У Ирины Капитоновой многолетний опыт работы в части проведения ультразвуковых исследований. К ней приезжают даже из других регионов, чтобы сделать УЗИ сердца, а также получить консультацию.

Лариса Изотова, на мой взгляд, является одним из лучший врачей-физиотерапевтов в Новосибирской области. Она часто выступает в роли наставника и обучает молодых врачей, а также коллег, которые приезжают к нам в санаторий на профессиональные конференции.

Наш мануальный терапевт Алексей Кротов известен далеко за пределами санатория. Он разработал авторскую методику лечения пациентов, делает работу с движением в тканях, мышцах и суставах, диагностику и лечение боли, коррекцию нарушения подвижности. К нему люди записываются в очередь.

Очень хорошие отзывы у пациентов к врачу-педиатру Максиму Загорскому. У него много интересных, инновационных разработок, которые позволяют максимально эффективно взаимодействовать с ребятишками.

Светлана Купреева — врач-эндокринолог, диетолог. У нее также есть авторские программы «Худеем с мастерами». Она проводит диагностику пациентов с лабораторным исследованием, подбирает для них программы лечения, курирует их реализацию. К ней многие пациенты приезжают по «сарафанному радио», увидев эффект на своих родных, знакомых и коллегах.

Любовь Тарасова — врач-отоларинголог. Она проводит все исследования по профилю, а также манипуляции по выявленным у пациентов проблемам. Например, лечение на аппарате «Тонзилор», фонофорез.

Кроме того, у нас замечательные молодые специалисты. Например, Мария Купавцева, врач общей практики. Сейчас она прошла переподготовку как врач УЗИ-диагностики.

Хочу сказать, что вся наша молодежь активно изучает передовые медицинские практики и технологии, прошедшие согласование в Росздравнадзоре, постоянно развивается, предлагает что-то новое. На мой взгляд, это замечательно.

— Ожидаете ли вы сохранение, рост интереса к санаторно-курортному лечению со стороны сибиряков, россиян?

— Думаю, да. Мы наблюдаем, что в обществе растет интерес к здоровому образу жизни, повышается осознанное отношение к тому, что о состоянии своего здоровья нужно заботиться постоянно, а не тогда, когда уже что-то так заболело, что отваливается. Кроме того, на государственном уровне принимается много программ по информированию граждан, по пропаганде диспансеризации, своевременного лечения, реализуются оздоровительные программы. Санаторно-курортное лечение и реабилитация — один из этапов лечения заболеваний. Так что наши врачи твердо намерены продолжать свои исследовательские работы, формировать и совершенствовать методики для привлечения новых клиентов в санаторий.

Санаторий Рассвет в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область,

г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19

Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,

ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8-983-300-09-95

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