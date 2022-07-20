На станции Клещиха сформирован и отправлен самый длинный контейнерный поезд

По сообщению пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», самый длинный контейнерный поезд на Западно-Сибирской магистрали отправлен с новосибирской станции Клещиха. Состав поезда насчитывает 117 вагонов, в то время как существующая ранее технология позволяла отправлять контейнерные поезда длиной не более 71 вагона. Таким образом, длина поезда, сформированного по новой технологии, в 1,6 раза превысила длину отправляемых ранее контейнерных составов.

— Технология формирования длинносоставных контейнерных поездов была разработана на станции для привлечения дополнительных объемов перевозок, а также более эффективного использования инфраструктуры компании и подвижного состава, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в январе – июне 2022 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 229,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.