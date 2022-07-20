ВТБ: российские заемщики стали чаще переходить в «семейную ипотеку»

По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на подобные сделки вырос на четверть, а их объем увеличился на треть и превысил 13 млрд рублей. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.
Наибольшая активность клиентов, которые перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», наблюдается в Московском регионе, где семьи с детьми уже рефинансировали свои кредиты на 9,4 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленобласть (3,1 млрд рублей). В топ-5 регионов по объему сделок также входят Республики Татарстан (896 млн), Башкортостан (736 млн) и Новосибирская область (584 млн).
Общий объем выдач по «семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 125 млрд рублей. Программой воспользовались около 24 тысяч заемщиков, что в 3,7 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Со своей стороны, ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке для многодетных семей до 3% и уже провел первые сделки по новым условиям примерно в 20 регионах. Предложение действует до конца года и направлено на поддержку клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, а хотя бы один из родителей получает зарплату на карту ВТБ.
«Условия по «семейной ипотеке» сегодня являются наиболее выгодными на рынке жилищных кредитов. Поэтому мы видим желание участников других ипотечных программ перейти именно в нее. За последние полгода подобный спрос вырос на четверть – причем как со стороны заемщиков, оформивших кредит по стандартной банковской программе, так и госипотеке. Клиенты расширяют свои семьи и улучшают условия по кредитам, чтобы снизить долговую нагрузку. В этом вопросе банки и застройщики должны решать задачи государственного уровня, обеспечивая семьи с детьми качественным и доступным жильем», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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