ВТБ: российские заемщики стали чаще переходить в «семейную ипотеку»

По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на подобные сделки вырос на четверть, а их объем увеличился на треть и превысил 13 млрд рублей. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Наибольшая активность клиентов, которые перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», наблюдается в Московском регионе, где семьи с детьми уже рефинансировали свои кредиты на 9,4 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленобласть (3,1 млрд рублей). В топ-5 регионов по объему сделок также входят Республики Татарстан (896 млн), Башкортостан (736 млн) и Новосибирская область (584 млн).

Общий объем выдач по «семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 125 млрд рублей. Программой воспользовались около 24 тысяч заемщиков, что в 3,7 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Со своей стороны, ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке для многодетных семей до 3% и уже провел первые сделки по новым условиям примерно в 20 регионах. Предложение действует до конца года и направлено на поддержку клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, а хотя бы один из родителей получает зарплату на карту ВТБ.