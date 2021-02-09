К новосибирским приставам поступает меньше требований по взысканию зарплаты

— В 2021 году сократилось количество поступивших в ФССП на исполнение документов по взысканию задолженности по зарплате. За январь в службу судебных приставов региона поступило 79 документов. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года к исполнению предъявлено 234 документа, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (ФССП) Эдуард Бабков.

За весь 2020 год на исполнение по взысканию зарплаты в ФССП региона было подано 3,2 тыс документов, в 2019 — 4,3 тыс.

— За 2020 год в ходе реализации исполнительных производств 1635 гражданам была выплачена задолженность по зарплате на общую сумму 77,5 млн рублей. Это на 18 млн рублей меньше, чем за 2019 год, — отметил Бабков. — На начало 2021 года у нас в работе осталось 711 производств на 61 млн рублей. Половина этих должников находится в различных стадиях банкротства, поэтому есть определенные сложности по взысканию задолженности по зарплате.

В целом на исполнение в ФССП в 2020 году поступило 2,3 млн исполнительных производств, на 113 тыс больше, чем в 2019 году. За год прекращено 1,277 млн производств, в пользу взыскателей взыскано 13,4 млрд рублей, в бюджет — более 5 млрд рублей. В 2019 году общая сумма взыскания составила 13,8 млрд.

За январь 2021 года в ФССП поступило 138.6 тыс исполнительных документов, на 33,7% больше, чем в январе 2019 года — 103,7 тыс.