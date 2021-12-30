К Пенсионному фонду переходят полномочия по предоставлению ряда мер соцподдержки

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве на Пенсионный фонд возлагаются новые дополнительные функции по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд, сообщает пресс-служба ПФР.

— Так, к примеру, с нового года через Пенсионный фонд РФ будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячные денежные пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также гражданам, пострадавшим от политических репрессий и др, — говорится в сообщении.

С полным перечнем передаваемых мер можно познакомиться на сайте ПФР: их более 30.

Гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться ПФР автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался ими (или право возникнет после 1 января), то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства. В дальнейшем каналы оформления пособий будут расширены: планируется в 2022 году запуск электронного сервиса для подачи заявлений через портал госуслуг.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому данные пособия за предыдущий месяц выплачиваются в следующем месяце.