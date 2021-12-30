Рекламодателям

К Пенсионному фонду переходят полномочия по предоставлению ряда мер соцподдержки

  • 30/12/2021, 14:01
Автор:
К Пенсионному фонду переходят полномочия по предоставлению ряда мер соцподдержки
Их более 30. Первые выплаты через ПФР россияне получат 17 января.

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве на Пенсионный фонд возлагаются новые дополнительные функции по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд, сообщает пресс-служба ПФР.

— Так, к примеру, с нового года через Пенсионный фонд РФ будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячные денежные пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также гражданам, пострадавшим от политических репрессий и др, — говорится в сообщении.

С полным перечнем передаваемых мер можно познакомиться на сайте ПФР: их более 30.

Гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться ПФР автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался ими (или право возникнет после 1 января), то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства. В дальнейшем каналы оформления пособий будут расширены: планируется в 2022 году запуск электронного сервиса для подачи заявлений через портал госуслуг.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому данные пособия за предыдущий месяц выплачиваются в следующем месяце.

Фото: flickr.com автор: Фотобанк Moscow-Live

666

Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия

Теги : соцподдержка ПФР


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Сибирский девелопер получит от Банка ДОМ.РФ около 1,5 млрд рублей для возведения ЖК в Томске

29/12/2021, 18:50

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

21/12/2021, 17:05

Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

21/12/2021, 14:18

Актуальный разговор

Интервью

Миссия частной школы «РОСТ» — воспитывать лидеров и создавать новые образовательные технологии

Все материалы
Лента новостей

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

30/12/2021, 15:17

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

30/12/2021, 13:57

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

30/12/2021, 13:33

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

30/12/2021, 12:27
Популярное

С 1 января россияне смогут оформить новый налоговый вычет за занятие спортом

30/12/2021, 10:58

Зарегистрировать рождение ребенка и оформить развод теперь разрешается в любом ЗАГС России

30/12/2021, 10:14

Магнитные бури в январе 2022 года

30/12/2021, 10:00

Польза чая — зеленого, белого и травяного

30/12/2021, 09:47

Как избавиться от похмелья после Нового года

29/12/2021, 13:22

Эксперты рассказали, как сэкономить на ипотеке в 2022 году

29/12/2021, 11:52

Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей

28/12/2021, 14:58
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Лучшие в России – Компании и Персоны года» в номинации «Медийный банк»

30/12/2021, 15:45

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших потребительских кредитов

30/12/2021, 11:12

Руководитель Сибирского филиала банка «Открытие» Вячеслав Брюханов стал Персоной года в банковской сфере по версии делового издания «Континент Сибирь»

29/12/2021, 14:56

ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса

29/12/2021, 12:01

Оформите цифровую карту и получайте кешбэк за онлайн-покупки

29/12/2021, 11:55

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Важнейшие изменения законодательства в 2022 году: налоги, льготы, ужесточение контроля за бизнесом

Семь крупнейших уральских компаний ФАС признала виновными в картельном сговоре на 2,7 млрд рублей

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

«СКИФ» может подорожать на 9,5 млрд рублей

Финансы

На каких акциях в 2021 году инвесторы заработали больше всего?

На каких акциях в 2021 году инвесторы заработали больше всего?

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

Любые ограничения «выдавливают» потребителя с легального рынка в зону риска

В Новосибирске самая сложная ситуация со страховым мошенничеством из регионов Сибири

С января 2022 года россиян будут выселять из квартир из-за неуплаты ипотеки

Политика

новости Новосибирска

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Для работы с почетными грамотами в горсовет Новосибирска нужен еще один бухгалтер

Недвижимость

Новости Новосибирска

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

МегаФон назвал самые любимые праздники новосибирцев

Бизнесу мало голоса и данных: Tele2 рассказала об итогах 2021 года в корпоративном сегменте

Более семи тысяч бердских семей получили скоростной домашний интернет от МТС

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Транспорт

Новости Новосибирска

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

Рынок логистики ищет кадры

Медицина

Новости Новосибирской области

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирской области

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

На Михайловской набережной открывается ледовый городок

Бумажную справку в школу после болезни ребенка заменит цифровая

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Погода в новогоднюю ночь: в Новосибирске будет морозно

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска