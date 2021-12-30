Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

«МегаФон» не первый год использует работающих на основе нейронных сетей ботов в решениях для бизнеса. Они помогают оптимизировать внутренние процессы и освобождают сотрудников от рутинной работы. Первое такое решение «МегаФон» разработал в партнерстве с компанией Nlogic. Пилотную версию бота-юриста LegalApe компании публично продемонстрировали на Петербургском международном юридическом форуме в 2018 году. Проектная команда тренировала его несколько месяцев: обучала на информации из книг, судебных разбирательств и в ходе практических тренировок. На форуме LegalApe состязался в мастерстве с реальным юристом Романом Бевзенко. Машина проиграла человеку со счетом 178 против 243 очков, но все же ей удалось эффектно выступить и зарекомендовать себя.

В 2020 году «МегаФон» выпустил сервис «Цифровой юрист» с набором решений для автоматизации рутинной работы. В его основе — уже натренированная нейросеть вместе с технологией оптического распознавания символов. Работает все ровно так же, как и любой чат-бот. Человек пишет: «Хочу договор на поставку диванов от компании Икс к 31 декабря 2021 года в количестве 20 штук с бюджетом 100 000 рублей и предоплатой 20%». Бот берет информацию из запроса, дополняет данными из корпоративной базы поставщиков и в ответ присылает готовый черновик договора, который иногда даже не нужно корректировать. В результате на ранее занимавшую, как минимум, полчаса операцию уходят не более 2-5 минут.

— Когда мы услышали про идею об интервью с Уинстоном Черчиллем, мы поняли, что можем ее реализовать, опираясь на наш опыт работы с нейронными сетями, — говорит директор по правовым вопросам «МегаФона» Сергей Переверзев. — И «юридический баттл», и бот для составления договоров, и интервью с исторической личностью в своей основе, несмотря на разные задачи, похожи. Все три проекта опираются на семантический поисковик, настроенный на работу в определенной тематике. Бот-юрист обучен на юридической литературе, бот для составления договоров — на корпоративных документах и базах, а бота Черчилля обучали на многочисленных трудах самого британского политика.

Технический директор проекта Андрей Богомолов вспоминает, что разработка началась в августе 2021 года. Специалисты «МегаФона» и Nlogic сразу сфокусировались на самых новых технологиях. В дело пошла генеративная модель GPT-3 от компании OpenAI, которую дообучили на нескольких десятках книг Черчилля. Сначала казалось, что это успех — действительно чувствовалась стилистика автора, но проявился целый ряд проблем.

— В основу нового подхода положили фактчек — проверку фактов. Упор сделали на то, чтобы бот всегда мог подтвердить свои высказывания отсылкой к источнику — конкретной книге или выступлению Черчилля. В результате получился неплохой поисковик по трудам Черчилля, но для проведения интервью этого было пока недостаточно, — рассказывает Богомолов. — На следующем этапе улучшения бота разработчики составили датасет из нескольких тысяч вопросов на самую разную тематику. К разработке на несколько месяцев подключились команды разметчиков. В автоматическом режиме бот генерировал ответы на вопросы, а живым людям предстояло их обработать: указать, где нейросеть справилась хорошо, а где — не очень. И это сильно помогло.

После этого, по его словам, важно было сделать ответы бота похожими на речь живого человека. Изучение множества интервью с разными политиками помогло выявить общие моменты. Два из них стали основными целями для имитации виртуальным Черчиллем:

— в ответе на вопрос человек чаще всего выражает несколько идей,

— никто не перечисляет эти идеи пунктами, а связывает вместе в непрерывную речь.

Чтобы решить задачу, разработчики собрали несколько типов вводных конструкций для разных повествований. Например, вторая фраза может быть следствием первой, но может и отрицать ее, а также дополнять. На собранных примерах дата-саентисты обучили еще одну нейросеть, определяющую конкретный тип связи между двумя предложениями. Это помогло сделать речь виртуального сэра Уинстона структурированной и «человечной».

Есть ли у бота и, главное, стоящей за ним технологии будущее?

Несмотря на то, что для разработчиков это был, скорее, игровой формат, они приводят несколько потенциальных вариантов применения технологии. Наиболее очевидный лежит в гуманитарной плоскости — уже сейчас этот бот может сэкономить время на поиск цитат сэра Уинстона. Кроме того, технология позволяет создать уже на готовой основе бота, обученного на текстах любой исторической личности — от Платона до Маркса.

Но в глобальном смысле Nlogic и «МегаФон» видят во всем этом следующий этап развития поисковых систем. Когда-то поисковая строка для ввода запроса и появляющийся после этого список релевантных ссылок стали революцией. Но специалисты компаний отмечают, что модель устарела. На смену ей придут боты, которые смогут обрабатывать запрос, самостоятельно отбирать нужные результаты сразу из нескольких источников, а затем компилировать их в единый связный текст так, как это бы сделал настоящий живой ассистент.

Интервью с виртуальным Черчиллем опубликовано на сайте РБК.

Материал и фото для публикации предоставлены пресс-службой компании «МегаФон».