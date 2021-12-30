Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Известный автомобильный блогер Григорий Завозин купил у новосибирского КБ «Спектр» Marussia B1 родстер (кабриолет без крыши).

— В этом году я загорелся идеей собрать автомобиль Marussia. Когда мы от идеи перешли к действиям, поняли, что это сложно. Со мной связался Андрей (Андрей Братеньков, исполнительный директор КБ «Спектр» —Ред.), сообщил, что тоже занимается этим автомобилем и предложил приехать в Новосибирск, — рассказал Григорий Завозин в интервью на Youtube-канале новосибирского блогера Арсения Геннадьевича. — До этого я Marussia B1 видел только в Москве в музее. У первых разработчиков Marussia на стадии задумки была идея сделать на базе автомобиля родстер, но она не реализовалась.

После знакомства блогер и конструктор договорились, что Завозин покупает ранее действовавшую модель Marussia B1 (КБ «Спектр» выкупило ее несколько лет назад для изучения и усовершенствования конструкции — Ред.) и вкладывает средства в ее доработку.

— У ребят было недостаточно средств на завершение этой машины, а я очень хотел, чтобы у меня была единственная в мире Marussia родстер. После долгих переговоров мы решили собрать ее совместными усилиями, — говорит блогер. — В итоге каждый получит желаемое: у меня будет автомобиль, у ребят — еще один законченный проект, плюс о них узнает больше людей.

Завозин признался, что хочет, чтобы купленная им Marussia «увидела свет», чтобы люди знали, что она существует.

— Я хочу на этом автомобиле приехать на OneLife Rally, которое проходит в Европе. В нем принимает участие много людей на крутых тачках и суперкарах: Lamborghini, Ferrari, Bugatti и т.д. И я, как типичный русский паренек, приеду на российском суперкаре, —рассказал блогер. — Хочу, чтобы в Европе знали, что в Новосибирске есть люди, которые могут собирать российские суперкары, и показать один из них всему миру. OneLife Rally проходит летом, так что сроки доработки автомобиля понятны.

Помимо купленной Григорием Завозиным Marussia родстер, в КБ «Спектр» сейчас идет сборка еще трех автомобилей Marussia B2. В разработке находится модель Marussia B3.

Новосибирская компания КБ «Спектр» занимается разработкой спорткаров на базе Marussia с 2017 года.

Marussia Motors — российская автомобильная компания, основана в 2007 году Николаем Фоменко, Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. Сконструировала и построила 44 прототипа спортивных автомобилей под брендом Marussia и выпустила четыре серийных автомобиля. В апреле 2014 года компания объявила о своем банкротстве. С 2011 по 2014 годы официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири была компания VIP-Service.