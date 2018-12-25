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К проекту «Сетевая поездка» с января подключатся два трамвайных маршрута

Чтобы воспользоваться услугой «сетевая поездка», необходимо приобрести транспортную карту «ТК-онлайн».
  • 25/12/2018, 18:32
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С 1 января 2019 года возобновляется предоставление скидки 1 рубль при оплате проезда всеми видами и типами единой транспортной карты (ЕТК) и транспортной карты онлайн (ТК-онлайн) в муниципальном транспорте (на маршрутах, обслуживаемых МКП «ПАТП-4», МКП «Горэлектротранспорт» и МУП «Новосибирский метрополитен»), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Кроме того, с 1 января по 1 июля 2019 к пилотному проекту «Сетевая поездка»  подключатся трамвайные маршруты № 3 «Молкомбинат – станция метро «Площадь Маркса» и № 16 «Юго-Западный жилмассив – станция метро «Площадь Маркса».

В рамках данного проекта продолжат действовать скидки при поездках с пересадками «Метро – «Горэлектротранспорт»: троллейбусные маршруты № 29 «Северо-Чемской жилмассив – станция метро «Заельцовская», 29к «Северо-Чемской жилмассив – площадь Карла Маркса», трамвайный № 14 «Площадь им. Калинина – Сад Мичуринцев».

Новый вариант сетевой поездки стартует в Новосибирске с 5 октября

При пересадке в течение одного часа из метрополитена на указанные троллейбусные или трамвайный маршруты пассажир получает скидку в размере 50 % от стоимости проезда на троллейбусе или трамвае. Правило действует и в случае пересадки с троллейбусного или трамвайного маршрута на метро – скидка составит 50 % от стоимости проезда в метрополитене.

Также в рамках сетевой поездки в случае пересадки с одного транспортного средства МКП «Горэлектротранспорт» (трамвай, троллейбус) на другое в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной.

Отсчет времени начинается с момента проведения первой транзакции по оплате за проезд. Правило распространяется на все трамвайные и троллейбусные маршруты.

Чтобы воспользоваться услугой «сетевая поездка», необходимо приобрести транспортную карту «ТК-онлайн» в кассах метрополитена или у кондукторов в трамваях и троллейбусах. Стоимость – 150 рублей, при этом после покупки на карту уже начислено 65 рублей. Отмечается, что в настоящее время транспортная карта «ТК-онлайн» принимается к оплате только на муниципальном пассажирском транспорте (метрополитен, трамваи, троллейбусы).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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