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На пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области претендуют два кандидата

23 декабря завершился прием заявок от претендентов на пост уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области.
  • 25/12/2018, 18:49
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По закону официальное право предлагать кандидата на должность уполномоченного есть у депутатов Законодательного собрания, фракций регионального парламента и у общественной палаты Новосибирской области. Обоих кандидатов выдвинули депутаты регионального парламента, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Первого соискателя — Николая Мамулата, директора по экономике ООО «МИГ», выдвинул депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко.

Николай Егорович Мамулат, 15.01.1957 г., родился в г. Пирятин Полтавской области. Окончил Гомельский государственный университет по специальности «История», в 1995г. — Военную академию им. В.И. Ленина по специальности «Педагогика и психология». С 1998 — 2001 гг. работал заместителем директора ЗЖБИ-4. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области трёх созывов — с 2001 по 2015гг. В настоящее время — директор по экономике ООО «Миг».

Кандидатура юриста Натальи Пинигиной предложена депутатом Заксобрания Юрием Зозулей.

Пинигина Наталья Алексеевна родилась 31 октября 1967г. в п. Омутинский Тюменской области. В 1990 г. окончила механико-математический факультет Новосибирского государственного университета, в 1991 году — факультет подготовки менеджеров по внешнеэкономической деятельности НГУ. В 1999 г. получила диплом Новосибирского юридического факультета Томского государственного университета. 2002 — 2004 гг. — арбитражный заседатель Арбитражного суда Новосибирской области. С 2011 – 2017 гг. — заместитель председателя квалификационной коллегии судей от общественности. В настоящее время работает директором по правовым вопросам компании ООО «Юнифуд».

Отмечается, что теперь претендентам предстоят депутатские слушания, голосование за уполномоченного на сессии Законодательного собрания и согласование с уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте РФ Борисом Титовым. Окончательное решение по утверждению кандидатуры уполномоченного по правам предпринимателей примет губернатор Новосибирской области.

Выборы бизнес-омбудсмена связаны с окончанием первого срока полномочий Виктора Вязовых, утвержденного в этой должности пять лет назад.

Фото: Ростислав Нетисов

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