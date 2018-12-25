Производство накопителей электроэнергии начнется в Новосибирске в январе 2019

В январе 2019 года в Новосибирске будет запущено первое в России производство «бесперебойников», благодаря которым повысится эффективность электроснабжения предприятий и целых городов, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Накопители электрической энергии разработаны на кафедре электроники и электротехники НГТУ. Суть разработки заключается в создании комплекса оборудования, позволяющего накапливать электроэнергию в период ее избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Пока разработаны два накопителя: СНЭ-1 мощностью 100—500 КВт и СНЭ-2 мощностью 2—32 МВт. Накопитель в два мегаватта может в течение часа обеспечивать током населенный пункт среднего размера, а устройство в 32 МВт — небольшой город.

— Разработанные накопители повысят эффективность и надежность в электроснабжении потребителей, а также улучшат качество электроэнергии. Это позволит снизить износ электросетей и электрооборудования. Другая проблема, которую позволит решить накопитель, — обеспечение дополнительной электроэнергией во время пикового потребления, — отметил проректор по учебной работе доктор технических наук Сергей Брованов.

По его словам, накопитель снизит износ сетей за счет того, что аккумулирует энергию ночью и потом «отдает» ее во время пикового потребления. Это позволит эксплуатировать в более щадящем режиме оборудование энергогенерирующих станций.

— В январе мы открываем опытно-промышленный участок по выпуску «бесперебойников» и планируем выполнить первые три заказа, — отметил директор СПТ Вячеслав Колесников.

Он уточнил, что накопители такой мощности в России еще не производили, их вообще выпускают всего несколько производителей в мире.

В числе первых заказчиков — предприятия нефтегазовой отрасли, также есть заинтересованность со стороны компаний, работающих в области возобновляемой энергетики. Однако, как известно, основными потребителями накопителей в зарубежных странах являются домохозяйства и муниципалитеты, на которые приходится до 80 процентов продаж.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предположил, что в Новосибирске может возникнуть целый кластер по производству систем накопления энергии: аккумуляторы для «бесперебойников» поставляют завод «Лиотех» и Новосибирский завод химконцентратов, суперконденсаторы — производственное объединение «Оксид».

Отмечается, что всего в производстве накопителей могут быть задействованы около двадцати местных предприятий, которые поставят до 95 процентов комплектующих. Пока инженерам не удалось заменить только импортные контроллеры.

В НГТУ подчеркнули, что российская разработка существенно дешевле зарубежных аналогов. Предварительно накопитель СНЭ-1 оценивается примерно в 10 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба НГТУ