 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Производство накопителей электроэнергии начнется в Новосибирске в январе 2019

Заинтересованность в создании кластера по производству накопителей уже выразила Топливная компания «ТВЭЛ» (Росатом).
  • 25/12/2018, 18:19
NSTU

В январе 2019 года в Новосибирске будет запущено первое в России производство «бесперебойников», благодаря которым повысится эффективность электроснабжения предприятий и целых городов, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Накопители электрической энергии разработаны на кафедре электроники и электротехники НГТУ. Суть разработки заключается в создании комплекса оборудования, позволяющего накапливать электроэнергию в период ее избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Пока разработаны два накопителя: СНЭ-1 мощностью 100—500 КВт и СНЭ-2 мощностью 2—32 МВт. Накопитель в два мегаватта может в течение часа обеспечивать током населенный пункт среднего размера, а устройство в 32 МВт — небольшой город.

— Разработанные накопители повысят эффективность и надежность в электроснабжении потребителей, а также улучшат качество электроэнергии. Это позволит снизить износ электросетей и электрооборудования. Другая проблема, которую позволит решить накопитель, — обеспечение дополнительной электроэнергией во время пикового потребления, — отметил проректор по учебной работе доктор технических наук Сергей Брованов.

По его словам, накопитель снизит износ сетей за счет того, что аккумулирует энергию ночью и потом «отдает» ее во время пикового потребления. Это позволит эксплуатировать в более щадящем режиме оборудование энергогенерирующих станций.

— В январе мы открываем опытно-промышленный участок по выпуску «бесперебойников» и планируем выполнить первые три заказа, — отметил директор СПТ Вячеслав Колесников.

Он уточнил, что накопители такой мощности в России еще не производили, их вообще выпускают всего несколько производителей в мире.

В числе первых заказчиков — предприятия нефтегазовой отрасли, также есть заинтересованность со стороны компаний, работающих в области возобновляемой энергетики. Однако, как известно, основными потребителями накопителей в зарубежных странах являются домохозяйства и муниципалитеты, на которые приходится до 80 процентов продаж.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предположил, что в Новосибирске может возникнуть целый кластер по производству систем накопления энергии: аккумуляторы для «бесперебойников» поставляют завод «Лиотех» и Новосибирский завод химконцентратов, суперконденсаторы — производственное объединение «Оксид».

Отмечается, что всего в производстве накопителей могут быть задействованы около двадцати местных предприятий, которые поставят до 95 процентов комплектующих. Пока инженерам не удалось заменить только импортные контроллеры.

В НГТУ подчеркнули, что российская разработка существенно дешевле зарубежных аналогов. Предварительно накопитель СНЭ-1 оценивается примерно в 10 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба НГТУ

Популярное с сайта

Более 2,5 млрд рублей будет направлено в 2019 году на развитие местных автодорог

25/12/2018, 14:05
В приоритете — школьные маршруты.

Система быстрых платежей, стоимость полисов ОСАГО, сотрудничество с финомбудсменом

25/12/2018, 12:57
В Сибирском ГУ Банка России рассказали о новациях на финансовом рынке.

Александр Авсейков назначен главным архитектором Новосибирской области

25/12/2018, 10:35
До сих пор он занимал должность заместителя директора ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Актуальный разговор

Давление со стороны федеральных производителей на регионалов усиливается

Все материалы
Новости

На пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области претендуют два кандидата

25/12/2018, 18:49

К проекту «Сетевая поездка» с января подключатся два трамвайных маршрута

25/12/2018, 18:32

Новосибирская область развивает экспорт зерна альтернативным способом

25/12/2018, 16:50

На ЗСЖД состоялась первая в истории контрейлерная перевозка

25/12/2018, 15:42

Новосибирский коллектив «Амплитуда тишины» получил диплом победителя фестиваля «Территория жеста»

25/12/2018, 14:10

Более 2,5 млрд рублей будет направлено в 2019 году на развитие местных автодорог

25/12/2018, 14:05

Система быстрых платежей, стоимость полисов ОСАГО, сотрудничество с финомбудсменом

25/12/2018, 12:57

Александр Авсейков назначен главным архитектором Новосибирской области

25/12/2018, 10:35

Партийная дисциплина прежде всего

25/12/2018, 10:00

В Новосибирске открылся крупнейший в России Центр подготовки по спортивной гимнастике

24/12/2018, 19:03

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×