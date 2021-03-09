Рекламодателям

К программе культурного содержания собак в Новосибирске присоединился еще один игрок

  • 09/03/2021, 13:05
Автор: Мария Садыкова
К программе культурного содержания собак в Новосибирске присоединился еще один игрок
В рамках проекта «Чистый Двор» в городе уже установлен 41 дог-бокс. До 20 марта их количество увеличится еще на 65.

Идея проекта «Чистый Двор» — сформировать культуру содержания домашних животных в сибирском регионе. Этот проект реализуется в четырех городах округа: Новосибирске, Новокузнецке, Северске и Томске. Изготовлением дог-боксов занимается подрядчик из города Пермь, рассказала руководитель проекта «Чистый двор» Мария Щеглова.

Инициаторы проекта разработали три вида дог-боксов: одни закрепляются на заборах и подъездах, другие устанавливаются автономно на территории площадок. Данный проект входит в рамки обучающей программы АНО ДПО «Институт непрерывного развития». Для продвижения проекта привлечены блогеры и СМИ, а также разработаны специальные агитационные листовки для собаководов.

— К реализации проекта мы привлекли управляющие компании и ТСЖ. На их территориях устанавливаем боксы, позже они перейдут на баланс УК и ТСЖ, — поясняет Мария Щеглова. — Бюджет проекта — 330 тысяч рублей, мы собрали уже 260 тысяч. Это средства неравнодушных жителей города. В Новосибирске пока очень мало площадок для выгула собак, и ответственность собаководов, к сожалению, пока на низком уровне. Хотелось бы, чтобы уровень культуры выгула собак в городе возрастал.

По словам Щегловой, стоимость одного бокса — 4,5 тысячи рублей, плюс 1,5 тысячи — установка. В целом по России цена боксов варьируется от 5000 до 20000 рублей.

ParaDogs выходит в Москву и готовит франшизы

Редакция Infopro54 попросила прокомментировать эту инициативу первопроходца и основателя этого рынка Юлая Гиниятова — учредителя и директора ГК «Paradogs» (владелец бренда Paradogs — ООО «Рамстор»).

Я только рад, если у меня появляется конкурент, продвигать такой проект в одиночку очень сложно. В Новосибирске мой проект «Paradogs» не получил поддержку ни от Советов депутатов, ни от областной администрации. В 2018 году мы заняли четвертое место в конкурсе «125 идей для Новосибирска» — и где боксы?! Я социальный предприниматель, но в одиночку сражаться с «ветряными мельницами» очень сложно, даже в Государственной Думе, я нашел противников этой идеи. Я бы хотел пожелать, чтобы руководители данного проекта делали упор на административный ресурс. Если они смогут его привлечь, то продвигать свою инициативу будет гораздо проще, — уверен Юлай Гиниятов. — Когда я продвигал «Paradogs» в Новосибирске, то встречался с Владимиром Городецким, когда он был мэром, и он поддержал проект, потом с его замом Владимиром Знатковым, с новым мэром Анатолием Локтем. Они тоже говорили: «Классный проект, давай готовить», а в итоге все спустили на тормозах. Я договаривался с в МКУ «Горзеленхоз», но у них не было материальной возможности ни заказать дог-боксы, ни их обслуживать. Я пошел на компромисс. Договорился со спонсором — владельцем сетевых магазинов, который выделил 3 млн рублей и согласовал логотип с горсоветом, но Совет депутатов не нашел деньги на содержание дог-боксов. Сейчас в Новосибирске я работаю с ТСЖ и с представителями управляющих компаний.

О какой сумме в городском бюджете на содержание дог-боксов идет речь, социальный предприниматель не уточнил.

При этом собеседник Infopro 54 отметил, что в Новосибирской области культура уборки за домашними животными в общественных местах и на придомовых территориях очень хорошо развита в наукограде Кольцово и в поселке Краснообск. Администрация этих территорий выделила деньги, закупила через тендер дог-боксы и заложила в бюджет расходы на их содержание.

Гиниятов также рассказал, что 6 лет добивался, чтобы 2GIS отметил на своей карте в Новосибирске места, где установлены дог-боксы — в итоге оператор пошел навстречу. Сейчас у компании только в столице Сибири размещены несколько сотен таких боксов. Если учитывать другие города России, то счет идет на тысячи. В некоторых регионах ГК «Paradogs» активно сотрудничает с другими представителями рынка. Гиниятов также добавил, что готов поделиться опытом и наработками с другими компаниями, заходящими на этот рынок.

Фото из презентации проекта «Чистый двор»

91

Рубрики : Общество

Регионы: Регион не задан

Теги : социальное предпринимательство дог-боксы Paradogs


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Соискатели в Сибири чувствуют себя на рынке труда более уверенно, чем москвичи

04/03/2021, 11:59

В Сибири сохраняются нелегальные схемы по выдаче займов населению

24/02/2021, 15:16

Сибирякам продолжают навязывать финансовые услуги

19/02/2021, 18:46

Актуальный разговор

Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин

Конкуренция на рынке лабораторной диагностики ужесточается

Все материалы

С решением какой проблемы в Новосибирске справляются хуже:

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В Новосибирской области могут создать штаб по управлению крупными проектами

09/03/2021, 13:11

Новосибирскую полицию накажут за нарушение, допущенное при госзакупках

09/03/2021, 12:36

УФНС намерена вывести общепит из «тени»

09/03/2021, 12:11

Эксклюзивная опция от ГК «Расцветай» — регистрация за 1 рабочий день

09/03/2021, 11:39
Новости компаний

ПСБ начал прием заявок на льготные кредиты для бизнеса по ставке 3%

09/03/2021, 11:01

АО «РЭС» способствует успешной реализации нацпроектов в Новосибирской области

09/03/2021, 09:00

Вклады в Банке «Левобережный» с повышенными процентами

05/03/2021, 16:47

Новосибирский «Ростелеком» начал новый сезон уроков по кибербезопасности

05/03/2021, 11:13

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2020 году

05/03/2021, 11:06

Экономика

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

Ученые усилят контроль за месторождениями и лесами Сибири

Молодым ученым могут поднять «нижнюю» планку зарплаты

Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах

Таджикистан продвигает своих трудовых мигрантов в Новосибирске

Финансы

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

От финансовых организаций требуют усилить защиту информации

Политика

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто и как «не использует» детей в политике

Глава Убинского района пошел на третий срок

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Недвижимость

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

В 2020 году предложение недвижимости комфорт-класса в Новосибирске резко выросло

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Три дорожные организации Новосибирской области включены в «черный список»

Из Новосибирская в Турцию по железной дороге отправлена первая партия пшеницы

Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика

Медицина

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Новосибирский «Вектор» поставил на рынок свыше 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцинация на треть повысила спрос россиян на услуги медицинских лабораторий

Авто

За месяц в России подорожали машины 25 марок

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Новые права и обязанности собственников машино-мест

Туризм

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля

Общество

С 1 марта изменился порядок начисления детского пособия

С 1 марта изменился порядок начисления детского пособия

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

Будущее Караканскому бору пропишет «Атлант»

В Новосибирск идет потепление до 0°С

Музей на набережной закроют на ремонт

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска