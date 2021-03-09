К программе культурного содержания собак в Новосибирске присоединился еще один игрок

— Идея проекта «Чистый Двор» — сформировать культуру содержания домашних животных в сибирском регионе. Этот проект реализуется в четырех городах округа: Новосибирске, Новокузнецке, Северске и Томске. Изготовлением дог-боксов занимается подрядчик из города Пермь, — рассказала руководитель проекта «Чистый двор» Мария Щеглова.

Инициаторы проекта разработали три вида дог-боксов: одни закрепляются на заборах и подъездах, другие устанавливаются автономно на территории площадок. Данный проект входит в рамки обучающей программы АНО ДПО «Институт непрерывного развития». Для продвижения проекта привлечены блогеры и СМИ, а также разработаны специальные агитационные листовки для собаководов.

— К реализации проекта мы привлекли управляющие компании и ТСЖ. На их территориях устанавливаем боксы, позже они перейдут на баланс УК и ТСЖ, — поясняет Мария Щеглова. — Бюджет проекта — 330 тысяч рублей, мы собрали уже 260 тысяч. Это средства неравнодушных жителей города. В Новосибирске пока очень мало площадок для выгула собак, и ответственность собаководов, к сожалению, пока на низком уровне. Хотелось бы, чтобы уровень культуры выгула собак в городе возрастал.

По словам Щегловой, стоимость одного бокса — 4,5 тысячи рублей, плюс 1,5 тысячи — установка. В целом по России цена боксов варьируется от 5000 до 20000 рублей.

— Я только рад, если у меня появляется конкурент, продвигать такой проект в одиночку очень сложно. В Новосибирске мой проект «Paradogs» не получил поддержку ни от Советов депутатов, ни от областной администрации. В 2018 году мы заняли четвертое место в конкурсе «125 идей для Новосибирска» — и где боксы?! Я социальный предприниматель, но в одиночку сражаться с «ветряными мельницами» очень сложно, даже в Государственной Думе, я нашел противников этой идеи. Я бы хотел пожелать, чтобы руководители данного проекта делали упор на административный ресурс. Если они смогут его привлечь, то продвигать свою инициативу будет гораздо проще, — уверен Юлай Гиниятов. — Когда я продвигал «Paradogs» в Новосибирске, то встречался с Владимиром Городецким, когда он был мэром, и он поддержал проект, потом с его замом Владимиром Знатковым, с новым мэром Анатолием Локтем. Они тоже говорили: «Классный проект, давай готовить», а в итоге все спустили на тормозах. Я договаривался с в МКУ «Горзеленхоз», но у них не было материальной возможности ни заказать дог-боксы, ни их обслуживать. Я пошел на компромисс. Договорился со спонсором — владельцем сетевых магазинов, который выделил 3 млн рублей и согласовал логотип с горсоветом, но Совет депутатов не нашел деньги на содержание дог-боксов. Сейчас в Новосибирске я работаю с ТСЖ и с представителями управляющих компаний.

Редакция Infopro54 попросила прокомментировать эту инициативу первопроходца и основателя этого рынка Юлая Гиниятова — учредителя и директора ГК «Paradogs» (владелец бренда Paradogs — ООО «Рамстор»).

О какой сумме в городском бюджете на содержание дог-боксов идет речь, социальный предприниматель не уточнил.

При этом собеседник Infopro 54 отметил, что в Новосибирской области культура уборки за домашними животными в общественных местах и на придомовых территориях очень хорошо развита в наукограде Кольцово и в поселке Краснообск. Администрация этих территорий выделила деньги, закупила через тендер дог-боксы и заложила в бюджет расходы на их содержание.

Гиниятов также рассказал, что 6 лет добивался, чтобы 2GIS отметил на своей карте в Новосибирске места, где установлены дог-боксы — в итоге оператор пошел навстречу. Сейчас у компании только в столице Сибири размещены несколько сотен таких боксов. Если учитывать другие города России, то счет идет на тысячи. В некоторых регионах ГК «Paradogs» активно сотрудничает с другими представителями рынка. Гиниятов также добавил, что готов поделиться опытом и наработками с другими компаниями, заходящими на этот рынок.