В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

Всего за 2020 год банки выдали жителям сибирских регионов 1,8 трлн рублей, что на 13% больше, чем в 2019 году. В результате кредитный портфель за 2020 год вырос с 2 до 2,3 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что структура кредитного портфеля граждан в течение года изменилась слабо. 43% кредитного портфеля банков формируют ипотечные жилищные кредиты, 57% – другие виды потребительских кредитов.

— По величине ссудного портфеля в Сибири лидируют: Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области. На их долю приходится более половины всего кредитного портфеля банков, м констатировали в пресс-службе.

При этом, несмотря на рост кредитного портфеля, доля задолженности, которая обслуживается несвоевременно, за год практически не изменилась и на начало 2021 года составила 4,6%.