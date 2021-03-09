В Новосибирской области могут создать штаб по управлению крупными проектами

— После «СКИФа» второй важный и крупный проект из программы «Академгородок 2.0», заслуживающий внимания и продвижения, — это проект по развитию НГУ. Премьер-министр России Михаила Мишустин во время визита в Новосибирскую область принял решение подержать программу развития НГУ, причем в очень короткие сроки, — напомнил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Первый этап — строительство трех зданий СУНЦ за счет инвестора и строительство трех новых корпусов для университета за счет бюджета — планируется реализовать буквально в течение трех лет. Премьер обещал держать этот вопрос под личным контролем и дал поручение ввести первые здания в эксплуатацию уже в 2022 году, а основной объем работ завершить к 2023 году.

По словам губернатора, от региона этот проект требует самого активного участия. В связи с этим он поручил министру науки Алексею Васильеву и замгубернатора Ирине Мануйловой в кратчайший срок совместно с федеральным Министерством образования и науки зафиксировать в протоколе решения, которые были приняты премьер-министром во время визита в регион. Травников также обратился к своему первому заместителю Владимиру Знаткову с просьбой подготовить предложения по формированию организационной структуры управления этим большим проектом.

— Предлагаю подумать: это будет отдельный штаб по НГУ или может нам стоит подходить к организации большого штаба по сопровождению крупных инфраструктурных проектов. У нас их много и с каждым годом прибавляется: сейчас в работе четвертый мост, ЛДС, «СКИФ», Толмачево. На подходе детский федеральный реабилитационный центр, НГУ, нужно реанимировать Восточный обход, — перечислили губернатор. — Подумайте, если считаете необходимым формирование какой-то общей штабной структуры для сопровождения таких крупных инфраструктурных проектов, то я готов поддержать. Напомню, что у нас до сих пор в резерве в штатной структуре должность заместителя губернатора — председателя правительства (После ухода Юрия Прощалыкина в 2017 году. — Ред.). Мы эту вакансию до сих пор держим. Если необходимо ее использовать, то я готов поддержать.

В ходе визита в Новосибирскую область Михаил Мишустин пообещал поддержать ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и развитие бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний в России (800 млн рублей), распорядился выделить средства на ремонт ИЯФ СО РАН (200 млн рублей). Кроме того, Андрей Травников попросил премьера увеличить федеральное финансирование строительства ЛДС.