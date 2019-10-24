К решению проблемы дольщиков «ПТК-30» подключают генпрокуратуру

До конца 2019 года мэрия Новосибирска должна предложить решение вопроса с дольщиками ГК «ПТК-30» в Кировском районе. Такое поручение в ходе совещания полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло дал мэру Новосибирска Анатолию Локтю и его заместителю Алексею Кондратьеву. Как отмечают представители мэрии, ситуация осложняется идущими вокруг «ПТК-30» судебными разбирательствами. Однако, как считает полпред, это не должно стопорить решение проблем дольщиков.

— Процедура банкротства может проходить 1 — 3 года, — приводит пример Сергей Меняйло. — Я знаю процедуры банкротства, которые длятся не один год. Но от этого люди домами обеспечены не будут. Вырабатывать путь решения только после окончания процедуры банкротства не совсем правильно. Тут, возможно, необходимы какие-то нестандартные меры.

По информации мэрии, ещё более непростая ситуация сложилась с дольщиками «ПТК-30» в Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска.

— По площадкам в Ленинском районе и на ул. Ковальчук заключены предварительные договоры, не договоры долевого участия, — говорит Алексей Кондратьев. — По ним мы не можем гарантировать, что вопрос решится до декабря. Контакт у нас с конкурсным управляющим по всем предприятиям есть. Мы ведём работу в составе рабочей группы, созданной совместно с минстроем.

Полпред также призвал представителей генеральной прокуратуры, принимавших участие в совещании, подключиться к решению проблемы с дольщиками «ПТК-30».

Напомним, что, по информации министерства строительства Новосибирской области, организации, входящие в состав группы компаний «ПТК-30», осуществляли строительство четырех жилых комплексов на территории Новосибирска: ЖК «Ваш выбор» — застройщик ООО ПТК «Стройинвест», ЖК «Деловой квартал» — ООО «Партнер-Инвест», ЖК «Времена года» — ООО «Авангардстрой», ЖК «Радуга» — ООО «Виакон «Проект Радуга». Все компании признаны банкротами, в их отношении ведется конкурсное производство. В реестре пострадавших числятся несколько сотен участников долевого строительства.

Фото из группы «Дольщики «ПТК-30» Новосибирск» ВКонтакте