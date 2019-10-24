Объект долевого строительства в Новомарусино может пойти под снос

Предварительные данные экспертизы одного из строящихся в микрорайоне Новомарусино домов свидетельствуют о многочисленных и грубых нарушениях норм и технологий строительства. Если эти факты будут подтверждены в окончательном решении экспертов, то дом, несмотря на высокую степень готовности, возможно, снесут. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании у полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. На совещании обсуждалась тема выполнения указа президента в части сокращения количества обманутых дольщиков.

По словам главы региона, после получения вердикта экспертов правительство области намерено рассмотреть два возможных пути финансирования решения проблем дольщиков. Один из них — масштабные инвестиционные проекты, связанные с предоставлением инвесторам земельных участков под жилищное строительство при условии решения проблемы обманутых дольщиков. Сегодня в области реализуются 14 таких проектов.

Второй путь — строительство объектов через специальный региональный фонд. Напомним, по информации регионального минстроя, дома в Новомарусино включены в пилотный список, который может получить федеральное софинансирование.

Стоит отметить, что ситуация с обманутыми дольщиками в Новосибирской области остается одной из самых напряженных в округе. На регион приходится наибольшее число преступлений в сфере долевого строительства и протестных акций со стороны дольщиков.

— За 9 месяцев текущего года на территории округа зарегистрированы 32 преступления в Новосибирской (12), Томской (10), Иркутской (1) областях и в Красноярском крае (9), — приводит данные начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов. — В текущем году дольщиками проведены 50 протестных акций. В них приняли участие около 3 тысяч человек. Наибольшая протестная активность отмечается на территории Новосибирской и Омской областей.

— Выявлялись и пресекались нарушения, связанные с незаконным привлечением денежных средств граждан, их нецелевым использованием, двойными продажами квартир, строительством при отсутствии разрешительной документации, — говорит заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин. — За 2,5 года принимаемые меры способствовали окончанию строительства в субъектах округа более 40 домов. Но существенного сокращения добиться не удалось по причине систематического выявления новых объектов.

При этом, как отмечают в правоохранительных органах уже федерального уровня, несмотря на принимаемые к нарушителям меры и на возбужденные уголовные дела, количество проблемных объектов продолжает увеличиваться.

По словам прокурора, ситуация усугубляется отсутствием нормативно-правовой базы по созданию реестра проблемных объектов. Существующие реестры противоречат друг другу в части критериев отнесения объекта к проблемным. В результате, к примеру, в реестрах могут отсутствовать проблемные объекты жилищного строительства, но зато в них входят административные здания.

Тенденцию роста проблемных объектов отмечает и полпред Сергей Меняйло. По его данным, по этому критерию Новосибирская область также оказалась в лидерах.

— С начала года количество проблемных объектов увеличилось на 34: Алтайский край — 2, Красноярский край — 4, Иркутская область — 3, Кемеровская — 6, Новосибирская — 13, Томская — 6, — перечисляет полпред. — На 1 октября в Сибири зарегистрированы 172 проблемных объекта. Это дома, которые уже стали или могут стать проблемными в ближайшее время. Для этого, конечно, есть объективные причины, к ним можно отнести и изменения законодательства. Но есть и субъективные причины. Анализ выполнения «дорожных карт» и паспортов проблемных объектов показывает, что в половине регионов округа необходимые мероприятия не выполняются.

По информации правительства Новосибирской области, в общем перечне проблемных объектов Новосибирской области числятся 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан 4 проблемных объектов. Кроме того, введены в эксплуатацию 4 жилых дома, являющихся «потенциально проблемными объектами». С 2015 года в реестр на получение субсидии участникам долевого строительства включены 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включены 11 человек, сумма субсидий — более 2,153 млн рублей. На субсидии по подключению домов к инженерным сетям с 2015 по 2018 год перечислены около 360 млн рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрены 30 млн рублей.

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