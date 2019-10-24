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Объект долевого строительства в Новомарусино может пойти под снос

Новосибирск лидирует в округе по количеству преступлений в сфере долевого строительства и протестных акций со стороны дольщиков.
  • 24/10/2019, 11:19
Автор: Евгения Серёгина
Объект долевого строительства в Новомарусино может пойти под снос
С начала 2019 года в Новосибирской области появились 13 новых проблемных домов.

Предварительные данные экспертизы одного из строящихся в микрорайоне Новомарусино домов свидетельствуют о многочисленных и грубых нарушениях норм и технологий строительства. Если эти факты будут подтверждены в окончательном решении экспертов, то дом, несмотря на высокую степень готовности, возможно, снесут. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании у полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. На совещании обсуждалась тема выполнения указа президента в части сокращения количества обманутых дольщиков.

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— Экспертная организация приступила к работе, не дожидаясь оплаты, — сообщил губернатор. — Первые выводы пока неутешительны. Судя по всему, окончательное заключение эксперта будет о том, что дом придется сносить. Но после официального решения выработаем финансовую схему по объекту.

По словам главы региона, после получения вердикта экспертов правительство области намерено рассмотреть два возможных пути финансирования решения проблем дольщиков. Один из них — масштабные инвестиционные проекты, связанные с предоставлением инвесторам земельных участков под жилищное строительство при условии решения проблемы обманутых дольщиков. Сегодня в области реализуются 14 таких проектов.

Второй путь — строительство объектов через специальный региональный фонд. Напомним, по информации регионального минстроя, дома в Новомарусино включены в пилотный список, который может получить федеральное софинансирование.

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— Мы ожидаем, что в ближайшее время будут созданы фонды в Красноярском крае и Новосибирской области. Если говорить по текущему взаимодействию, то мы уже подписали соглашение о софинансировании с Красноярским краем, — говорит директор АО «ДОМ.РФ» Сергей Калинин.

Стоит отметить, что ситуация с обманутыми дольщиками в Новосибирской области остается одной из самых напряженных в округе. На регион приходится наибольшее число преступлений в сфере долевого строительства и протестных акций со стороны дольщиков.

— За 9 месяцев текущего года на территории округа зарегистрированы 32 преступления в Новосибирской (12), Томской (10), Иркутской (1) областях и в Красноярском крае (9), — приводит данные начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов. — В текущем году дольщиками проведены 50 протестных акций. В них приняли участие около 3 тысяч человек. Наибольшая протестная активность отмечается на территории Новосибирской и Омской областей.

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При этом, как отмечают в правоохранительных органах уже федерального уровня, несмотря на принимаемые к нарушителям меры и на возбужденные уголовные дела, количество проблемных объектов продолжает увеличиваться.

— Выявлялись и пресекались нарушения, связанные с незаконным привлечением денежных средств граждан, их нецелевым использованием, двойными продажами квартир, строительством при отсутствии разрешительной документации, — говорит заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин. — За 2,5 года принимаемые меры способствовали окончанию строительства в субъектах округа более 40 домов. Но существенного сокращения добиться не удалось по причине систематического выявления новых объектов.

По словам прокурора, ситуация усугубляется отсутствием нормативно-правовой базы по созданию реестра проблемных объектов. Существующие реестры противоречат друг другу в части критериев отнесения объекта к проблемным. В результате, к примеру, в реестрах могут отсутствовать проблемные объекты жилищного строительства, но зато в них входят административные здания.

Тенденцию роста проблемных объектов отмечает и полпред Сергей Меняйло. По его данным, по этому критерию Новосибирская область также оказалась в лидерах.

— С начала года количество проблемных объектов увеличилось на 34: Алтайский край — 2, Красноярский край — 4, Иркутская область — 3, Кемеровская — 6, Новосибирская — 13, Томская — 6, — перечисляет полпред. — На 1 октября в Сибири зарегистрированы 172 проблемных объекта. Это дома, которые уже стали или могут стать проблемными в ближайшее время. Для этого, конечно, есть объективные причины, к ним можно отнести и изменения законодательства. Но есть и субъективные причины. Анализ выполнения «дорожных карт» и паспортов проблемных объектов показывает, что в половине регионов округа необходимые мероприятия не выполняются.

По информации правительства Новосибирской области, в общем перечне проблемных объектов Новосибирской области числятся 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан 4 проблемных объектов. Кроме того, введены в эксплуатацию 4 жилых дома, являющихся «потенциально проблемными объектами». С 2015 года в реестр на получение субсидии участникам долевого строительства включены 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включены 11 человек, сумма субсидий — более 2,153 млн рублей. На субсидии по подключению домов к инженерным сетям с 2015 по 2018 год перечислены около 360 млн рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрены 30 млн рублей.

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