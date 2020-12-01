К ТЭЦ-2 подключится новый перинатальный центр

У ТЭЦ-2 в Новосибирске появится новый потребитель — региональный перинатальный центр. Это самый крупный объект, который будет подключен в городе к системе централизованного теплоснабжения в 2020 году.

Сибирская генерирующая компания готова начать подачу тепла в перинатальный центр Новосибирской области. Это одно из крупнейших за Уралом медицинских учреждений, которое специализируется на планирования семьи: акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи.

Вопросы техприсоединения перинатального центра были решены до срока завершения проекта — до 30 ноября. В ближайшие дни объект должен быть подключен к системе теплоснабжения.

Подключаемая максимальная нагрузка — 6,26 Гкал/час, что эквивалентно потреблению семи девятиэтажек с пятью подъездами. Для сравнения: другой новичок этого года в системе централизованного теплоснабжения города — Региональный центр волейбола — потребляет почти вдвое меньше тепла, максимум 3,7 Гкал/час.

С конца прошлого года перинатальный центр получает тепло в минимальном объеме, необходимом для проведения внутренних работ.

Для нового медучреждения предусмотрено резервирование подачи тепла. Строители проложили два вывода трубопроводов тепловой сети от разных магистральных теплотрасс. Это означает, что объект будет получать ресурс даже при повреждении на трубопроводе — по резервной схеме.

Сами трубы, по которым перинатальный центр получает тепло — в пенополиуретановой изоляции, то есть, с низкими теплопотерями. Их протяженность составляет 830 метров.

Строительство нового здания перинатального центра возле Новосибирской областной клинической больницы на улице Немировича-Данченко началось в 2013 году. Позднее возведение приостанавливалось, а в прошлом году было возобновлено. В ноябре этого года региональные власти объявили о предстоящем вводе объекта в эксплуатацию.

Фото предоставлено пресс-службой СГК