Новосибирское предприятие на 40% увеличило выпуск картона

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» («НКБК») увеличил объемы изготовления упаковочных материалов из картона за счет внедрения бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщили в пресс-службе АО «Агентство инвестиционного развития».

Как отмечают на предприятии, выпуск продукции на оптимизированной линии вырос с 1,1 до 1,4 млн кв. метров упаковки в месяц. В результате полугодовой реализации пилотного проекта выработка на одного сотрудника на данной линии выросла на 40% – до 67 тысяч кв. метров готовой продукции.

— Мы пересмотрели систему планирования и загрузку оборудования. Выяснилось, что работу можно существенно ускорить, снизив простои оборудования и устранив лишние перемещения в потоке. В результате при снижении трудозатрат получили стабильный рост выработки за счет эффективно выстроенного процесса. Двое сотрудников были переведены на другие участки производства, а зарплата работников цеха выросла на 10%, — сообщил руководитель проектов ФЦК Александр Бычков.

За время реализации проекта на предприятии также удалось на 69% снизить общее время, затрачиваемое на производство гофротары, с 74 до 23 часов. Кроме того, на 38% сократилось количество полуфабрикатов на заводе – с 714 до 446 тысяч кв. метров упаковки.

— В вопросе производительности не бывает мелочей. Вместе с сотрудниками завода мы снизили время переналадки – перехода с одного заказа на другой – в среднем с 11 до 7 минут. Немного, на первый взгляд, но за месяц экономия на одной этой операции составляет около 120 часов. За это время можно дополнительно изготовить 400 тыс. квадратных метров гофроупаковки и, соответственно, получить дополнительную прибыль, — говорит Александр Бычков.

По его словам, уменьшение незавершенного производства и организация склада временного хранения заготовок по принципам 5С позволила сотрудникам предприятия тратить на 20% меньше рабочего времени на поиск и подбор необходимых материалов.

Отмечается, что основам бережливого производства сейчас обучено 60 сотрудников завода. В планах до конца 2021 года силами собственных, подготовленных ФЦК, специалистов в области внедрения производственной системы обучить все 100% персонала предприятия.

«НКБК» специализируется на производстве гофрокартона и упаковки, а также переработке макулатуры в бумагу и картон. Ежегодно предприятие выпускает более 120 млн кв. метров продукции, что эквивалентно площади 16 800 футбольных полей.

На сегодняшний день в Новосибирской области участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 34 компании региона. Это предприятия сельского хозяйства, транспорта, строительства и обрабатывающие производства. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти более 200 новосибирских компаний.

Фото предоставлено пресс-службой АИР