Татьяна Тищенко: Настоящее счастье можно построить без жертв!

«Неженское дело» — премия-конкурс, направленный на популяризацию женских предпринимательских инициатив. Организатор — АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес»). Цель проекта — поддержка и развитие женского предпринимательства, получения знаний и навыков в области развития бизнеса. Конкурс проводится в рамках национального проекта РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

— Татьяна, как у вас родилась идея основать клинику?

— Хотелось создать клинику, непохожую на стереотипную больницу. У меня четверо детей, так что в больницах приходилось бывать часто. То с одним, то с другим. Не секрет же, что дети от больниц не в восторге. И я подумала: классно бы было создать больницу, где дети не будут плакать, а взрослые не будут впадать в отчаяние. Потому у нас многое по-своему: никакой темно-зеленой масляной эмали на стенах, стильный уют. Кстати, даже с бирюзовым цветом, модным сейчас в медицинском дизайне, мы обращаемся осторожно — он ведь тоже потихоньку превращается в штамп. И общение с пациентом на понятном и деликатном языке — не осыпая его терминами, все доходчиво объясняя. И, конечно, с эмоциональной ориентацией на выздоровление. Когда врач что-то угрюмо бубнит, глядя в документы и не поднимая глаза на больного, пациент моментально додумывает наихудшее. Дескать, у меня все плохо, и будет только хуже. И дорисовывает собирательный образ врачей — этаких бездушных злыдней, к которым лучше вообще не попадать. Потому правильному построению коммуникации «врач-пациент» мы уделяем очень много внимания. Клиника изначально замышлялась как многопрофильная. Гинекология, хирургия, стоматология, педиатрия, терапия. Терапия — непременно. Ибо она — мать всех медицинских наук. Мы пришли на эту площадку в августе 2018 года, а 7 марта 2019-го открыли первую очередь клиники на 1500 квадратных метров. Запускались очередями — сначала амбулатория, потом стационар и хирургия. Сейчас в стационаре 22 койки круглосуточного пребывания и 6 коек дневного пребывания. Период пребывания в стационаре не очень долгий, так как хирургия у нас малоинвазивная, с кратким послеоперационным периодом, благодаря широкому применению лапароскопии. Хирургия достаточно широкого профиля: оперируем грыжи, проводим ЛОР-операции, гинекологиче6ские операции, есть сосудистая хирургия и т.д.

— В чем образная основа бренда — почему «1+1»?

— Изначально у клиники было довольно сложное название с очень академичным, но громоздким звучанием — научно-практический центр «Новые медицинские технологии». Придя на новую площадку — в здание бывшего комбината общественного питания на Восходе — мы вложили в реконструкцию много средств и творческих задумок. И получилось настолько новаторское, настолько «небольничное» здание, что мы поняли: ему и имя нужно яркое, нужно «переназваться». В коллегиальном сообществе сначала предлагали название «Асклепий» — в честь греческого бога медицины (он же — Эскулап в другой фонетической вариации). Медикам имя очень нравилось, но, посмотрев на него с позиции обычного человека, мы поняли — только не это. Слово с буквенным сочетанием «-склеп-» в середине — это точно не для медицины. Про Асклепия-то не все граждане слышали, зато середина его имени ассоциаций дает множество. В конечном итоге родилось название «1+1». Такая математическая метафора с множественным наполнением: «врач+пациент», «лечение+здоровье», «родители+дети».

— В чем специфика медицинского менеджмента, по сравнению с другими сферами?

— Наверное, медицинский менеджмент более человечный. Впрочем, сейчас весь менеджмент в большинстве сфер разворачивается в сторону потребителя. Еще лет 20 назад азбучным постулатом слыла фраза «Придумай классный продукт, и все к тебе побегут, товар сам себя продаст». А сейчас принцип другой: спроси людей, чего они хотят, чего им не хватает. То есть генерация товаров и сервисов идет не от замыслов компаний, а от людских потребностей. Если продукт выморочный и натужный, если он не отвечает реальным запросам реальных людей, то никому он сам себя не продаст. Да, есть еще, конечно, особый принцип Стива Джобса: формируй у людей новую потребность. Но если бы у людей не было интуитивных предпосылок к новым потребностям, даже у Джобса ничего бы не получилось. В общем, реальный человек — камертон всех замыслов и решений. С другой стороны, медицина сама по себе более консервативна — такова естественная черта этой отрасли. В товарных бизнесах и рост, и диверсификация идут быстрее.

— Что из жизненного багажа особо пригодилось в этом проекте?

— Образование, разумеется. Помогает личная погруженность в матчасть — я в 1994-м закончила медицинскую академию имени Сеченова и еще получила образование по профилю «Организация здравоохранения». Так что по образованию я и врач (терапевт-кардиолог), и управленец, а не просто менеджер с отвлеченными управленческими навыками. Потому вижу все процессы, так сказать, панорамно.

— Разные сферы медицины по-разному эмансипированы: хирургия, например, в наименьшей степени, педиатрия — в большей. В какой сфере этот процесс наиболее ярок сейчас?

— В России вообще больше женщин в реальной экономике, нежели в других странах. Хирургия — да, по большей части мужская сфера, хотя конкретно у нас есть и три оперирующих женщины. Но там мужской приоритет объективен: хирургия — это медицинское ремесло с огромной физической нагрузкой. В руководящем сегменте у нас все руководители — женщины. Ибо для мужчин тяжела эмоциональная нагрузка именно этой роли. Мы стараемся, чтобы коллектив был гендерно сбалансирован. Я против «натянутого» гендерного равенства — я за паритет объективный и естественный.

— Миссия босса и миссия хранительницы очага — как это совмещать, чем приходится жертвовать? Есть ли способ вообще ничем не жертвовать?

— Вообще ничем не надо жертвовать! Надо просто ставить границы возможного — просто не браться за то, что приведет к жертвам. К тому же, мне кажется, когда ребенку подспудно внушаешь: «Ой, ты мой бедненький, моя работа тебя детства лишила», он этот посыл улавливает. И впрямь начинает чувствовать себя несчастным. Надо концентрироваться не на эмоции «недоданности», а на своей материнской полновесности — тогда и ребенок будет счастлив. Мои четверо себя одинокими точно не чувствовали — я вполне успевала им мамой побыть.

— Кто из соперниц по конкурсу «Неженское дело» вызвал наибольший интерес и желание перенять опыт?

— Я попала на этот конкурс фактически случайно, не очень люблю тусовки, большие скопища людей. Но клиника «1+1» — партнер центра «Мой бизнес» по программе «Мама-предприниматель». Там очень интересные резиденты. В том конкурсе я не заявлялась, поскольку все четверо детей уже взрослые, и я в титульный образ конкурсантки не попадаю. Но оказалось, у «Моего бизнеса» есть еще один конкурс предпринимательниц. И команда наша уговорила меня на него выставиться. И вот что меня поразило: на первом заседании собрались 70 очень активных женщин самого разного возраста. Атмосфера потрясла — все очень деятельные. И потрясающие по оригинальности проекты — в духе «Да ладно! Так можно было?!». И, конечно, много было представителей бьюти-бизнеса. Но с очень мощным подходом — люди развивают это всерьез, не просто как забаву для себя и подружек, а очень вдумчиво. «Мой бизнес» — это очень продуктивная среда, чья атмосфера, можно сказать, открывает третий глаз — многие аспекты теперь видятся более проницательно, более панорамно. С многими участницами я сейчас общаюсь и дружу, вижу, как развиваются их проекты. Причем «Мой бизнес» — это же государственный проект. И меня сейчас очень радует то, как государство в этом олицетворении общается с людьми дела. По-моему, у этого диалога сейчас очень верный тон.

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Фото предоставлено из личного архива Тищенко Т.А.

Статья опубликована по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

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Подготовил Игорь Смольников