К уборке города подключились Центральный округ и фонд «Город для людей»

15 августа 2024 года в рамках инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ» стартовал проект «Приведи свой город в порядок», предложенный для жителей Новосибирска с возможностью получить вознаграждение. Основные цели данного проекта заключаются в преобразовании городской среды в более привлекательное и ухоженное пространство, воспитании у молодежи понимания важности труда на благо общества, а также продвижении самозанятости в качестве способа гибкой занятости для населения. Для самозанятых была создана интерактивная платформа, которая берет на себя все аспекты договорных и финансовых операций, оставляя жителям лишь необходимость зарегистрироваться на ней.

В ходе пилотного этапа, который проходил с августа по сентябрь, было очищено 12 объектов, вывезено около 15 тонн мусора, привлечено 32 самозанятых, а местные жители активно участвовали в мероприятиях.

Илья Гнатуша, заместитель председателя Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и руководитель инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ», отметил, что в октябре к проекту проявил интерес Владимир Захаров, глава Центрального округа Новосибирска.

В результате проведенной работы было вывезено свыше 400 мешков мусора, а также приведены в порядок несколько территорий Центрального округа.

Данный проект нацелен на преодоление проблемы нехватки кадров, а также создаст возможность для внедрения новых инновационных технологий в регулярные процессы. Это значительно упростит для городских жителей участие в изменении городской инфраструктуры.

По словам главы Центрального округа города Новосибирска Владимира Захарова, очень важно работать на благо города вместе с жителями, чтобы понимать, что это наш любимый город, и у нас есть силы, чтобы сделать его еще более привлекательным и комфортным.

— Я поддерживал и буду с удовольствием продолжать поддерживать совместные инициативы с общественными организациями, для которых важен реальный результат, — подчеркнул Владимир Захаров.

Координатор фонда «Город для людей» Евгений Гаврилов отметил, что фонд придает большое значение общественным пространствам, таким как школьные территории. Именно в этих местах проводят время как ученики, так и многие их родители. По этой причине такие территории должны быть чистыми и комфортными.

— Я очень рад, что нам удалось организовать совместные мероприятия возле Гимназии №9 и помочь учебному заведению с вывозом скопившегося мусора. Уверен, что наше сотрудничество в этой области продолжится, — добавил Евгений Гаврилов.

Кроме того, в рамках проекта была организована презентация его возможностей на пленуме Новосибирского общества инвалидов, чтобы задействовать все ресурсы региона.

Евгения Тетерина, руководитель Комиссии по развитию института самозанятых Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», отметила, что чистый город начинается с ухоженных дворов, а сотрудничество с проектом через отзывы на цифровой платформе способствует развитию гибкой занятости, что, в свою очередь, помогает справиться с нехваткой кадров.