На рынке апартаментов Новосибирска предложение значительно превышает спрос

Продажи апартаментов в Новосибирске снижаются. Буквально за последние два месяца падение в количественно эквиваленте составило 50%. Столь значительное снижение спроса аналитики связывают с ростом ипотечной ставки и избыточным предложением.

— Апартаментов в Новосибирске много, — пояснила эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Инна Милановская. — В основном они расположены в центральных частях правого и левого берегов. Среди них достаточно предложений, как в уже в сданных объектах («Маяковский» и «Место»), так и в строящихся крупных комплексах, таких как «Инские холмы», «АЭРОН», «Freedom». Многие находятся на завершающей стадии строительства. Если же говорить про новые площадки, то сейчас их нет от слова совсем.

Эксперт объясняет, что спрос на апартаменты значительно снизился после роста ипотечной ставки. И сейчас предложение значительно превышает спрос.

— На сегодня в Новосибирске достаточно уже существующих вариантов апартаментов. Сейчас предложение на этом рынке превышает спрос. Поэтому сами застройщики нередко разворачиваются в сторону коммерческой недвижимости, которая сейчас максимально востребована. Они уже больше площадей отдают под бизнес — офисы, магазины, салоны, а не под апарты для проживания, — комментирует Инна Милановская.

Однако, основатель «Группы Мета» Владимир Мартыненков уверен, что у рынка апартаментов в Новосибирске большое будущее. По его словам, эта ниша только начала заполнятся и до краев еще очень далеко.

— В Новосибирске очень развит туризм, как деловой, так и любительский, — говорит девелопер. — Поэтому апартаменты были и будут оставаться очень востребованными. Удобная локация, обязательное наличие большого количества парковочных мест делают такую недвижимость очень привлекательной, как для длительного проживания, так и для короткосрочного.

Застройщик добавил, что коммерческое жилье в первую очередь интересно инвесторам. Даже в период высоких ставок на вклады люди продолжают активно использовать для заработка и этот инструмент.

— Это долговременный и самый надежный актив, — уверен Мартыненков. — К тому же по весьма привлекательной цене. Стоимость апартаментов начинается от четырех миллионов рублей. И это квадраты с качественным ремонтом. При этом, владельцу не надо искать арендаторов и следить за порядком. Он просто получает пассивный доход.

Ранее редакция сообщала о том, что за сентябрь в Новосибирске продано менее сотни апартаментов. 80% сделок приходится на многофункциональные апартаменты.