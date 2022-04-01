Кабмин отложил введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельхозкооперативов

Ранее действовавший порядок предусматривал начало обязательной маркировки фермерами молочной продукции 1 декабря 2022 года.

По сообщению министерства экономического развития Новосибирской области на официальном канале в телеграм, до 1 декабря 2023 года организации общепита, образовательные учреждения, детские сады и больницы, которые закупают молоко или бутилированную воду для собственных нужд, будут освобождены от необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки.

Еще одна мера поддержки коснется продовольственных магазинов. До 1 сентября 2022 года они не будут передавать в систему мониторинга маркировки информацию о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года – бутилированной воды.

Решение позволит в текущих условиях снизить риски сбоев при поставках на внутренний рынок такой продукции.