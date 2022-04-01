Компания «Айронтех»

При осуществлении различных видов работ, не обойтись без специнструмента, его выбор требует грамотного подхода, необходимо учитывать ее назначения, условия предстоящего использования. Важно найти надежного продавца, такого как «Айронтех». Фирма имеет прекрасную репутацию и дорожит каждым покупателем. Занимается реализацией самых ходовых видов техники:

силовой;

складской;

садовой;

строительной.

Предоставляет возможность заказать специализированный инвентарь в Новосибирске по привлекательной стоимости. Избежать необоснованных переплат, приобрести продукцию высочайшего качества.

Оборудование для бытовых и промышленных нужд

В список самых востребованных товарных позиций входит алмазная оснастка: диски, канаты, коронки пильные цепи, фрезы, чаши.

Не менее популярны аккумуляторы, гидростанции, двигатели, компрессоры, сварочные аппараты. При заказе генератора предпродажная подготовка производится бесплатно – в подарок.

В большом ассортименте представлены товары для автомобилей: шиномонтажная оснастка, инструмент, балансировка.

Можно купить приборы для климат-контроля, выпущенные проверенными брендами. Речь идет о водяных тепловентиляторах, инфракрасных нагревателях, тепловых завесах, пушках, установках для нагревания бетона.

Из садового инвентаря чаще всего покупают аэраторы, бензопилы, дровоколы, культиваторы, высоторезы.

Для работы с трубами предлагаются видеоинспекция, клуппы, опрессовщики, пресс-инструмент, специальные ключи, прочистные машины, сабельные и дисковые пилы.

В категории строительство собраны пневмоинструменты, пистолеты, электроинструменты.

Из уборочных приспособлений наибольшим спросом пользуются мойки высокого давления, промышленные пылесосы, поломоечные машины.

Недорого стоят грузоподъемные устройства: лебедки, весы, тали, тележки, подъемники, строительные люльки.

В продаже также есть станки, предназначенные для обработки дерева, камня и металла.

Товарная линейка пополняется новинками, выбирайте нужные позиции и оформляйте заказ. Сотрудники всегда готовы помочь с подбором, предоставить профессиональную консультацию.

Преимущества сотрудничества с «Айронтех»

Компания располагает собственным авторизованным сервисным центром, делает скидки постоянным клиентам и удобные способы оплаты. Доставка выполняется по всей территории РФ, а также в СНГ.

Компания работает на рынке более 10 лет и за это время сумела накопить солидный опыт, завоевать доверие множества заказчиков.

Инверторные электростанции, станки шовной резки и многое другое обладают приемлемой стоимостью и рассчитаны на продолжительную эксплуатацию.

Заказывайте качественную технику, на которую предоставляется гарантия, у проверенного поставщика с быстрой привозкой.

Заявки принимаются по телефону +7 (383) 363-94-80 и электронной почте irontechno@bk.ru