За первый квартал квартиры на вторичке в Новосибирске подорожали на 8%

По данным агентства недвижимости «Жилфонд», за первые три месяца текущего года в среднем цена квартир в Новосибирске выросла на 8 %. В марте 2022 года средняя стоимость квадратного метра составила 97 409 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года медианная цена выросла на 25,5 %. В марте 2021 года стоимость «квадрата» достигала 72 577 рублей в среднем.

— В связи с политической ситуацией, с изменениями мирового масштаба, на рынке недвижимости мы наблюдали ажиотаж в марте этого года. Люди начали активно вкладывать сбережения в недвижимость. Покупка квартиры — это самый простой и понятный для населения инструмент сохранения денег. Особым спросом пользовались недорогие варианты. Начали продаваться даже небольшие квартиры и комнаты, на которые ранее не было покупателя. Законы рынка никто не отменял: при высоком спросе повышается цена предложения, — отмечает брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Дмитрий Кашперов. — В ближайшее время мы ожидаем стагнации. Люди закроют свои потребности, вложив накопления в недвижимость. С угасанием ажиотажа цены стабилизируются.

Ранее эксперты Циан.Аналитика сообщали, что в Новосибирске средневзвешенная цена за кв метр в квартире на вторичке в марте составила 105,4 тыс руб. За месяц она выросла на 3,2%, за год — на 25,8%. Средняя цена выставленной на продажу квартиры на вторичном рынке в марте составляла 5,9 млн руб. В Циан.Аналитика также констатировали, что выбор на вторичном рынке сокращается.