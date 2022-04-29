Кабмин расширил доступ к социальной поддержке для семей с детьми

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Речь идет о ежемесячной выплате на детей от трех до семи лет, а также о ежемесячном пособии в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка, — уточняют в пресс-службе правительства России.

Такую поддержку оказывают семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер выплаты рассчитывается на основании доходов семьи.

Ранее аналогичные правила (не учитывать доход члена семьи, потерявшего работу после 1 марта) были введены при назначении пособий на детей от 8 до 17 лет и заключении социальных контрактов.