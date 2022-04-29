Защита опротестовывает приговор экс-чиновнику мэрии

В Дзержинский районный суд поступила апелляционная жалоба на приговор в отношении бывшего председателя комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни.

Напомним, по версии УФСБ России по Новосибирской области Дмитрий Лобыня, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, в период с 06.02.2018 по 25.09.2020, незаконно, через доверенное лицо, участвовал в управлении коммерческой организацией, а также получил денежные средства, перечисленные на расчетный счет этой организации и распорядился ими по своему усмотрению, уточняется в материалах суда. В период с 28.11.2019 по 16.09.2019 получил лично и через посредника – представителя коммерческой организации взятки в виде денег в общей сумме 899 000 рублей за совершение в пользу взяткодателей действий, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, за общее покровительство по службе и за незаконные действия. В период с 13.03.2020 по 29.04.2020 Лобыня совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, полученными им в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, на общую сумму 420 000 рублей.

18 апреля Дмитрий Лобыня был признан виновным в совершении преступлений коррупционной направленности. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев, со штрафом в размере 3 000 000 рублей, с лишением права занимать в государственных органах и органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 6 лет; с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Лобыня был взят под стражу в зале суда.

Ранее редакция сообщала, что экс-прокурора области выселили из служебного жилья. А также о том, что апелляция пересмотрела приговор экс-топ-менеджеру новосибирского завода.