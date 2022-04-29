Областные депутаты «отожгли», согласовывая ренессанс вытрезвителей

Сессия Заксобрания в первом чтении приняла законопроект, возобновляющий работу вытрезвителей на территории региона. Как следует из доклада министра социального развития Елены Бахаревой, пробным шаром станет заведение на 20 койко-мест, куда любителей горячительных напитков будут доставлять сотрудники правоохранительных органов. В случае, если клиент чувствует себя не лучшим образом, предполагается вызов скорой помощи с последующей транспортировкой непосредственно в медучреждение. Сейчас под прием данной категории граждан, в том числе не имеющих проблем со здоровьем, работает больница №34, что, мягко говоря, не доставляет особой радости ни ее персоналу, ни пациентам.

— Специализированная организация реализует мероприятия по естественному вытрезвлению лиц в состоянии опьянения, — сообщает Елена Бахарева. — Это пребывание в учреждении до 24 часов, предоставление койко-места, обеспечение водно-питьевого режима для снятия токсического опьянения.

— Бесплатно — это, конечно, хорошо, — говорит зампредседателя аграрного комитета Роман Яковлев. — Но, на мой взгляд, нужно, чтобы это имело какие-то последствия для лиц, которые там оказались. Либо это постановка на учет в наркоцентре, либо, например, пусть сами оплачивают свое содержание.

Несмотря на то, что опыт работы подобных «культурных» заведений не является новшеством и был широко распространен в советский период, у депутатов возникло немало вопросов при обсуждении ренессанса института вытрезвителей. Более того, с таким воодушевлением не обсуждались более насущные и серьезные вопросы, вроде изменения Устава Новосибирской области и других.

Как поясняет министр, данный сервис граждане, в отличие от советского периода, получат добровольно, по согласию. Что касается бюджетных расходов на данные цели, то они рассчитывались на 20 койко-мест, предварительные расходы областного бюджета в год составят 15,5 млн рублей.

— Не получится ли, что за государственный счет устроим бомжатник, который будет брать на себя ответственность за проживание этих славных донов? — поинтересовался первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов.

Как пояснила министр, планируется предусмотреть невозможность пребывания в данных учреждениях лиц без определенного места жительства.

— Мы посмотрели опыт других регионов, где подобные учреждения существуют, — поясняет Бахарева. — Негативного опыта в плане бомжей там нет.

Отдельного внимания заслужил вопрос о том, в каком состоянии должен быть гражданин, чтобы сотрудники правоохранительных органов посчитали его нуждающимся в соответствующих услугах, а главное — чтобы он дал письменное согласие на их получение.

— Если говорить про старый опыт, то многое оправдано, начиная с того, что не петух разбудит, прокукарекав, а сержант поднимет, — комментирует, в частности, председатель строительного комитета Александр Терепа. — Это связано и с сохранением имущества, и собеспечением безопасности, и с какой-то оправданностью помещения в это заведение. В то же время к вопросу о согласии-несогласии: в каком состоянии должен быть клиент? Если соглашается, значит, он еще недостоин? А если не соглашается, значит, уже ничего не понимает? Тонкости есть.

Напомним, первые вытрезвители на территории России были открыты в начале 20 века в Киеве, Саратове и Ярославле. К началу Первой мировой войны действовали во всех губернских городах России. Затем последовала пауза в их работе. Деятельность вытрезвителей была реанимирована в 30-е годы при советской власти. С середины 90-х годов их число стало сокращаться. В 2011 году вытрезвители в России были полностью закрыты. В 2019 году Минздрав РФ поддержало законопроект об их воссоздании. В декабре 2020 года Госдума РФ приняла закон, предоставляющий регионам право открывать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства.

Ранее редакция сообщала, что на сессии стало известно об уходе руководителя налоговой службы области. А также о том, что губернатору разрешили избираться более двух сроков подряд.