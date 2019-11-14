В Новосибирской области завершен очередной этап цифровизации сел

«Ростелеком» в Новосибирской области закончил запланированные на 2019 год работы по региональному проекту «500+», который компания реализует совместно с областным правительством, сообщили в пресс-службе компании. Этот проект дополняет федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) и помогает провести высокоскоростной интернет в населенные пункты, в которых проживает от 500 до 1000 человек.

— Новосибирская область гордится проектом “500+”, потому что он уникален для Российской Федерации. Мы нашли такую форму частно-государственного партнерства, при которой получилось одновременно при прокладке магистралей по федеральной программе учесть и те населенные пункты, куда оптоволокно в прежние годы было провести невозможно. Это редкий шанс, когда удалось в короткие сроки обеспечить цифровыми услугами сотни жителей региона, — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

«Ростелеком» за текущий год в рамках проекта проложил 241 километр волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в восьми районах области. Теперь общая протяженность построенных ВОЛС достигла 902 километров, а число цифровых населенных пунктов увеличилось до 72.

— Благодаря совместной работе с правительством Новосибирской области в этом году еще 14 сел — а это 9 723 жителя — получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. В том числе качественная связь появилась в селах Морозово и Сосновка Искитимского района, в селе Кама Куйбышевского района, поселке Троицкий Кочковского района и поселке Репьево Тогучинского района, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Кроме того, цифровые технологии в этих населенных пунктах теперь доступны и в социально значимых объектах, то есть в школах, больницах, фельдшерских пунктах, библиотеках и сельских администрациях.

Жители 72 сел и деревень, куда компания «Ростелеком» за пять лет проложила линии ВОЛС, теперь могут подключать удобные для себя сервисы, смотреть интерактивное ТВ и оформлять необходимые документы на портале госуслуг. В будущем году компания «Ростелеком» продолжит реализацию проекта «500+».

Фото предоставлено пресс-службой компании