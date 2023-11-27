Объекты АО «РЭС» получили сертификаты соответствия

Качество передаваемой потребителям электрической энергии – один из основных приоритетов производственной деятельности системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области — АО «РЭС». В компании уделяют пристальное внимание процессу управления качеством электроэнергии, а работы по мониторингу показателей качества и сертификации электрической энергии ведутся планомерно и на постоянной основе.

На сегодняшний день уже завершены работы по плановому инспекционному контролю, целью которого является подтверждение соответствия характеристик электрической энергии в сетях предприятия по 4 ранее выданным сертификатам.

Объекты АО «РЭС» успешно прошли все инспекционные проверки, в которые вошли:

анализ схем и параметров электрических сетей, расчетов потерь напряжения;

анализ результатов периодического мониторинга качества электроэнергии;

непосредственно сама оценка соответствия качества электрической энергии установленным требованиям в пунктах контроля;

документарная проверка (анализ состояния производства).

В ближайший месяц аналогичные работы будут выполнены по еще двум сертификатам соответствия. Таким образом, на конец 2023 года ожидается, что суммарно будут подтверждены 6 сертификатов соответствия, которые содержат все 639 центров питания в зоне ответственности АО «РЭС».