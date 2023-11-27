«Истошно кричал от боли»: жителя Новосибирска ударило током в троллейбусе

В Новосибирске участились случаи ударов током в троллейбусах. Горожанам запомнился громкий случай с погибшим животным. Так, 21 июля собаку-поводыря Вайта убило разрядом электричества. Вайт, как обычно, запрыгнул на ступеньки троллейбуса, взвизгнул и упал замертво. А не так давно жительница Новосибирска Ольга (имя изменено) заявила, что сама чуть не стала жертвой «рогатого».

Вчера, 26 ноября, пострадал еще один новосибирец. Случай произошел на станции «Октябрьский универмаг». Журналист Infopro54 разбирался в происшествии.

– Я ехала на троллейбусе №5 около 19:40. Он остановился на «Октябрьском универмаге». В это время начал заходить парень лет 20. Он был во всем черном, – рассказывает Елена, которая стала очевидцем ЧП.

По ее словам, он сделал всего лишь один шаг и его отбросило назад. Он упал на землю и закатился практически под троллейбус в снежную кашу.

– Он сразу начал истошно кричать. Не понятно сперва было, что случилось. Потом уже можно было разобрать, что кричит он: «Меня током ударило! Я мокрый весь!», – вспоминает женщина.

На крики выбежал водитель и принялся помогать парню подняться на ноги

― Потом сказали, что троллейбус обесточен и можно выходить. Тогда все пассажиры покинули салон, – говорит очевидец событий.

Елена выйдя из автобуса заметила, что парня уже не было. Сочувствующие обошли территорию, но так его и не нашли. Было опасно оставлять молодого человека без помощи, ведь возможно, что он в шоковом состоянии мог не осознать серьезность травмы. Заботливые пассажиры после неудачных поисков накинулись с обвинениями на кондуктора и водителя троллейбуса.

― Говорили: «Что это такое?», «У меня дома ребенок сидит, а если со мной что-то случится?», – пересказывает Елена.

К этому времени уже подошел следующий транспорт и люди благополучно уехали в нем. Однако Елена не оставила попыток найти парня и пошла пешком в сторону улицы Никитина.

– Но я его так и не увидела. Что с ним случилось ― неизвестно. Когда он кричал, все побоялись выходить, – подвела итог она.

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