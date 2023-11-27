СПБ Биржа опровергла свое банкротство

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве СПБ Биржи. Об этом говорится в картотеке суда и эту информацию сегодня распространили многие федеральные и региональные СМИ. На сайте суда дело о несостоятельности биржи размещено, но не указан истец. Также в карточке дела не раскрывается сумма требований к компании.
На бирже информацию о банкротстве опровергли. Об этом сообщили РБК.Инвестиции.
― СПБ Биржа не подавала документы на банкротство, ― заявил изданию один из представителей торговой площадки.
Отметим, что акции СПБ Биржи упали почти на 35% после информации об иске о банкротстве.
Само заявление было зарегистрировано судом 24 ноября и пока не принято к производству.
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Фото: Freepik — vecstock
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