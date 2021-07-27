Кадастровая палата внесла в ЕГРН сведения об особо охраняемых природных территориях региона

Специалисты Кадастровой палаты по Новосибирской области внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах 78 особо охраняемых природных территорий, расположенных в Новосибирской области, в числе которых известные и за пределами региона памятники природы, сообщает пресс-служба ведомства. К ним относятся заповедники, национальные парки, заказники, ботанические сады, в границах которых устанавливается запрет на деятельность, влекущую за собой нарушение их сохранности. Чёткое определение границ таких территорий и внесение их в ЕГРН позволяет защитить их целостность, природную среду, растительный и животный мир.

Работа по внесению в ЕГРН сведений о границах особо охраняемых природных территорий способствует защите уникальных природных объектов от вырубки леса, незаконного строительства и других нарушений природоохранного законодательства.

Также наличие таких сведений в ЕГРН минимизирует ошибки, связанные с предоставлением земельных участков органами местного самоуправления, и исключает ущерб, который может быть нанесён уникальным объектам. При выборе земельного участка под строительство нужно обязательно убедиться, что предполагаемые для строительства земли не попадают в такие зоны, а расположенные на участке объекты – не являются охраняемыми.