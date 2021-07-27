Реакция новосибирского рынка труда на обязательную вакцинацию сотрудников

По версии аналитиков Авито Работы, в сфере гостинично-ресторанного бизнеса ситуация нестабильна. В июне-июле 2021 года по сравнению с апрелем-маем в целом по стране количество вакансий увеличилось на 4%. При этом откликов на вакансии стало больше на 8%. В Новосибирске вакансий стало больше на 12%, откликов — больше на 9%. Количество вакансий и активность соискателей растут в первую очередь там, где нет обязательной вакцинации, но есть и исключения.

Работодателям приходится платить чуть больше новым сотрудникам, которые приходят на место ушедших. Медианная зарплата в России в группе профессий “Туризм, рестораны” составила 26 000 рублей, увеличившись за последние пару месяцев на 4%, а в Новосибирске — 30000 рублей.

В России самый большой рост зарплаты (на 18%, до среднего показателя 30 000 рублей) зарегистрирован в Новосибирске, который является одним из лидеров по росту числа вакансий.

Активность соискателей максимально увеличилась за последние два месяца. В Новосибирске откликов на вакансии стало больше на 9%.

С началом новой вспышки коронавирусной инфекции регионы России стали вводить обязательную вакцинацию для определенных групп граждан, в том числе для представителей тех или иных профессий. В каждом регионе список профессий свой, а всего таких регионов на конец июля более тридцати. В некоторых субъектах федерации обязательную вакцинацию решили ввести только для госслужащих.