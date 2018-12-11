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Кадровые решения по «Глобусу» не принимаются

Но могут возникнуть.
  • 11/12/2018, 20:47
Глобус

— Никакие кадровые решения в «Глобусе» не принимаются. Да, у министерства и министра культуры, как представителя собственника и учредителя, были вопросы к деятельности руководителя этого, напомню, государственного учреждения. Наверное, министр и учредитель имеет право задавать такие вопросы, и может, обращать на что-то внимание, делать замечания, предупреждать. Все остальное — были какие-то поспешные действия и неоправданные ожидания. Еще раз повторяю — никаких кадровых решений в отношении «Глобуса» не принимается и не принималось, — констатировал на итоговой годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Проблема коммуникаций

В тоже время он отметил, что если вопросы к руководителю «Глобуса» или другого театра, другого учреждения у министерства будут, и они не будут сниматься, то «такие кадровые решения вполне возможно возникнут».

— Но они будут приниматься в интересах самого учреждения и коллектива, — подчеркнул губернатор.

Фото: Ростислав Нетисов

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