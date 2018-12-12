В системе «АСУ-Навигация» обнаружены сбои

12 декабря произошёл сбой в работе программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом «АСУ-Навигация», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
В настоящее время для пассажиров временно недоступны информационные сервисы о работе транспорта:
– сайт МКУ «ЦУГАЭТ»;
– мобильные приложения;
– информационные остановочные табло;
– комплексы «Умные остановки».
Предположительно сбой произошёл в сервисах, отвечающих за работу с базами данных. В настоящее время ведется работа по диагностике и устранению неисправности.
Восстановить работоспособность системы диспетчерского управления планируется до 13-00.
Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска
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