В системе «АСУ-Навигация» обнаружены сбои

12 декабря произошёл сбой в работе программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом «АСУ-Навигация», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В настоящее время для пассажиров временно недоступны информационные сервисы о работе транспорта:

– сайт МКУ «ЦУГАЭТ»;

– мобильные приложения;

– информационные остановочные табло;

– комплексы «Умные остановки».

Предположительно сбой произошёл в сервисах, отвечающих за работу с базами данных. В настоящее время ведется работа по диагностике и устранению неисправности.

Восстановить работоспособность системы диспетчерского управления планируется до 13-00.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска