Минобороны РФ заинтересован в реконструкции первой ВВП Толмачево

— Параллельно с реализацией инвестпроекта по расширению терминального комплекса аэропорта Толмачево необходимо провести реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (ВВП). Сегодня ее пропускная способность не позволяет полностью обслуживать то количество судов, которое пребывает и отправляется из Толмачево. В дальнейшем также требуется ремонт или реконструкция первой ВВП, — отметил на итоговой годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Он добавил, что проект второй ВПП поддержан Минтрансом РФ. Этому способствовало, в том числе, совещание, которое в этом году провел в Новосибирской области помощник президента РФ Игорь Левитин.
Необходимость реконструкции первой ВПП, по его словам, поддерживает Минобороны РФ, в ведении которого она находится. Ведомство также подает бюджетную заявку на финансирование этих работ.
— К работам на этом объекте мы можем приступит только после завершения или параллельно с завершением работ на второй ВВП. На период ремонта и реконструкции полосы она должна быть выведена из эксплуатации. Поэтому пока не увеличится мощность второй ВВП первую закрывать нельзя, — говорит губернатор. — Мы договорились, что в следующем году будут проведены работы по оценке технического состояния и необходимого объема работ на первой ВВП и направлены бюджетные заявки на финансирование этих работ.
По второму этапу в 2022-2023 годах будет идти проектирование, а работы начнутся после завершения чемпионата мира, так как они предусматривают демонтаж существующего комплекса. Вопрос о том, в какой очереди проводить работы по созданию остановки железнодорожного транспорта, паркинга и гостиницы, еще будет обсуждаться. Сейчас номерной фонд гостиницы аэропорта составляет около 200 номеров.
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