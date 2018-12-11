Минобороны РФ заинтересован в реконструкции первой ВВП Толмачево

— Параллельно с реализацией инвестпроекта по расширению терминального комплекса аэропорта Толмачево необходимо провести реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (ВВП). Сегодня ее пропускная способность не позволяет полностью обслуживать то количество судов, которое пребывает и отправляется из Толмачево. В дальнейшем также требуется ремонт или реконструкция первой ВВП, — отметил на итоговой годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он добавил, что проект второй ВПП поддержан Минтрансом РФ. Этому способствовало, в том числе, совещание, которое в этом году провел в Новосибирской области помощник президента РФ Игорь Левитин.

— В следующем году запланированы средства на корректировку проектно-сметной документации проекта второй ВВП. По срокам реконструкции – задачи те же самые: к 2023 году, то есть к моменту проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею, вторая полоса должна работать в проектном режиме, обеспечивая весь поток воздушных судов, которые проходят через Толмачево, — пояснил Травников.

Необходимость реконструкции первой ВПП, по его словам, поддерживает Минобороны РФ, в ведении которого она находится. Ведомство также подает бюджетную заявку на финансирование этих работ.

— К работам на этом объекте мы можем приступит только после завершения или параллельно с завершением работ на второй ВВП. На период ремонта и реконструкции полосы она должна быть выведена из эксплуатации. Поэтому пока не увеличится мощность второй ВВП первую закрывать нельзя, — говорит губернатор. — Мы договорились, что в следующем году будут проведены работы по оценке технического состояния и необходимого объема работ на первой ВВП и направлены бюджетные заявки на финансирование этих работ.

В рамках первой очереди реконструкции терминального комплекса Толмачево к 2023 году планируется увеличить терминал внутренних линий на 54 тысяч кв. м. При этом пропускная способность аэропорта возрастет в 1,5 раза, количество телетрапов вырастет до 11 (сейчас их 5). В терминале будут работать 87 стоек регистрации (36), пропускная способность составит 5410 пас/час. (3100 пас/час.). Инвестиции в первую очередь составят 11,5 млрд рублей.

По второму этапу в 2022-2023 годах будет идти проектирование, а работы начнутся после завершения чемпионата мира, так как они предусматривают демонтаж существующего комплекса. Вопрос о том, в какой очереди проводить работы по созданию остановки железнодорожного транспорта, паркинга и гостиницы, еще будет обсуждаться. Сейчас номерной фонд гостиницы аэропорта составляет около 200 номеров.

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