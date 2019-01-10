10 января в связи с ремонтными работами 54 объекта Новосибирска отключены от теплоснабжения

10 января в связи с ремонтными работами на теплосетях 54 объекта отключены от теплоснабжения, в том числе многоквартирные жилые дома и шесть детских учреждений, 7 потребителей — от горячего водоснабжения. Среднее время отключения составит 7 часов.

С 9 часов утра 10 января ремонтные бригады приступили к работам на 12 участках теплотрасс, большая часть из которых — на внутриквартальных сетях. На четырех участках работы уже завершены, на оставшихся восьми их закончат до 17 часов 10 января.

Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой (без сильных морозов), которая позволяет специалистам теплосетевого подразделения СГК в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами для потребителей устранять выявленные повреждения. Эти работы позволяют предотвратить возникновение существенных дефектов и аварий при наступлении низких температур.

Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.

— Специалисты СГК продолжают выявлять повреждения при плановом обходе теплотрасс. К примеру, за 10 дней новогодних каникул было выявлено 13 небольших дефектов, специалисты устранили их оперативно и практически незаметно для потребителей. Любые нарушения в теплоснабжении потребителей мы всегда держим на контроле, качественное теплоснабжение потребителей – наша приоритетная задача, —прокомментировал заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.

Сибирская генерирующая компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла в зимний период.

Список домов, попадающих в зону отключения:

ул. Высотная, 29, 31;

ул. Геологическая, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 49;

ул. Приисковая, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 44/1, 46, 48, 50, 52;

ул. Техническая, 12, 14, 16, 16/1, 18;

ул. Экономическая, 1, 5, 7;

пр-т Дзержинского, 58а;

ул. А. Лежена, 12, 14, 16/1;

ул. Ударная, 1/1, 1/2, 1/3, 15, 19, 23/1, 23, 25, 33/1;

ул. Костычева, 5;

ул. Широкая, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 27.

Фото: пресс-служба компании