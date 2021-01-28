Кафе-буузная в Новосибирске заплатит сразу два штрафа

Несколько магазинов, кафе и пекарня совершили нарушения в период режима повышенной готовности в торговых центрах Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С начала недели сотрудники Роспотребнадзора и полиции провели 63 рейда. Среди проверенных объектов – 22 объекта торговли в двух торговых центрах (ТЦ «Холидей Family» и ТЦ «Октябрьский универмаг»), 19 магазинов мелкорозничной торговли, 13 магазинов по продаже продуктов питания, семь объектов, осуществляющих услуги общепита, два магазина разливных напитков.

В отношении магазина-пекарни и кафе-буузной «Алтан» возбуждены административные производства за нарушение масочного режима. Пять дел об административных правонарушениях за нарушение норм СанПин возбуждены в отношении магазина одежды, магазина разливных напитков, кафе-пекарни «Пеку-пеку», магазина овощей и фруктов, кафе-буузной «Алтан».

Кроме того, проведено 63 разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима.