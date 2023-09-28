Как быстро и без последствий справиться с ОРВИ, рассказали эксперты

Помимо традиционного гриппа нынешней осенью россиянам предстоит столкнуться и с новыми вариантами ковида, не считая, простуды и ОРВИ. Как быстро и без последствий справиться с вирусной инфекцией, сообщает издание «Ридус».

— Врачи предупреждают, что этой осенью мы можем столкнуться с повышенной вирусной активностью, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодняшний день рост заболеваемости, к счастью, не сопровождается активным ростом количества госпитализаций. Однако людям, не имеющим противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа и ковида.

Кроме того, врачи рекомендуют принимать противовирусные препараты в первые два дня начала заболевания. Тогда болезнь проходит легче, а риск осложнений становится минимальным.

Ранее редакция сообщала, что более 500 тыс жителей Новосибирска привились от гриппа.